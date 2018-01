Repubblica Ceca, Zeman confermato presidente. Gli auguri dalla Slovacchia

Il presidente uscente della Repubblica Ceca, Milos Zeman, ha passato indenne l’esame del ballottaggio e dei voti, seppur risicata. dei voti, è stato confermato venerdì 26 gennaio capo dello Stato per un secondo mandato, superando di una incollatura il concorrente, Jiri Drahos, fermatosi al 48,6%. Zeman, 73 anni, è stato spesso agli onori della cronaca per le sue ripetute affermazioni controverse, nonché per la vicinanza alla Russia, le critiche all’immigrazione e all’euro, e le molte sue apparizioni in cerimonie ufficiali in visibile stato alcolico. Ringraziando i sostenitori, ora Zeman ha detto che «Invecchiando vorrei essere un po’ più umile e più sensibile alle opinioni della gente che non condivide le mie. Vorrei essere meno arrogante, anche se di alcune persone non penserò niente di buono».

Ora, il suo primo viaggio all’estero di questo secondo mandato sarà, come consuetudine tra i due paesi, in Slovacchia, dove secondo il suo portavoce avrebbe in programma di trascorrere due giorni sui Monti Tatra, a sentire Radio Praha. A consacrazione avvenuta, Zeman ha parlato con il suo omologo slovacco Andrej Kiska, la cui figura era stata presa a modello dall’avversario Drahos.

Kiska, informa l’ufficio del presidente slovacco, gli aveva inviato un telegramma per congratularsi per la rielezione, nel quale inoltre si sottolineavano le straordinarie relazioni tra i due paesi e che l’appartenenza di entrambe le nazioni a UE e NATO «è la chiave per la prosperità, la stabilità e la sicurezza di entrambi gli Stati», oltre che per il sostegno a valori condivisi in tutta Europa. Kiska ha invitato Zeman a una visita ufficiale in Slovacchia, invito che naturalmente è stato accettato.

Complimenti e auguri sono arrivati anche dalle altre alte figure istituzionali slovacche. Il primo ministro Robert Fico, socialdemocratico come Zeman, ha scritto su un social media «L’ho sempre reputato un politico intelligente ed esperto e sono contento che i cittadini cechi lo abbiano scelto di nuovo».

Il presidente del parlamento slovacco Andrej Danko ha inviato a Zeman un messaggio e secondo la sua portavoce ha scritto che le elezioni «non devono essere commentate, le elezioni devono essere rispettate, ma ovviamente mi congratulo con i nostri vicini [cechi] per la loro scelta».Le relazioni ceco-slovacche «sono da anni straordinarie, e sono un esempio di come due Stati , due paesi, possono vivere uno accanto all’altro in pace, nel rispetto reciproco e aiutandosi a vicenda».

(La Redazione)

–

Foto: Zeman alla sua prima visita da presidente in Slovacchia con Kiska nel 2014 (prezident.sk)