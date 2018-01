Inter, Skriniar oggetto del desiderio per i grandi club d’Europa Milan Skriniar, arrivato all’Inter all’inizio di questa stagione, non è solo entrato immediatamente nel cuore dei tifosi nerazzurri (che gli hanno prontamente perdonato il nome… Milan!), ma ha anche raggiunto velocemente notorietà tra gli appassionati di calcio in generale e i media di settore per la qualità del suo gioco in squadra. Ed è entrato subito anche nel mirino di osservatori internazionali che da tempo lo tengono d’occhio. Come già scrivevamo a novembre, gli sguardi su Skriniar di top club continentali sono ormai cosa assodata, e adesso La Gazzetta Sportiva conferma pubblicato ieri che Barcellona, Real Madrid e Manchester City hanno avvicinato l’Inter per avere il giocatore, che al momento ha un contratto fino al 2022. L’agente del giocatore aveva detto qualche tempo fa che Skriniar sta bene a Milano, ma in ogni caso entro metà febbraio lo slovacco – 23 anni tra due settimane – dovrebbe incontrare la dirigenza del club per una revisione del suo contratto, probabilmente per allungarne i termini. Al momento all’Inter dicono che il giocatore “non è in vendita”, ma secondo , se messo sul mercato il valore dello slovacco potrebbe anche superare quello pagato recentemente dal Liverpool proprio all’Inter per Van Dijk: 84 milioni. (La Redazione) Facebook

