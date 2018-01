Orologio dell’apocalisse, lancette a due minuti dalla mezzanotte Cattive notizie per il genere umano. Le del Doomsday Clock, l’orologio che misura (simbolicamente) il tempo che separa l’umanità da un’apocalisse atomica, curato dal comitato scientifico del , sono . Il che vuol dire, senza troppi giri di parole, che la nostra specie è più vicina all’estinzione. Di trenta secondi, per la precisione: lo scorso anno, infatti, le lancette dell’orologio erano ferme alle ore 11, 57 minuti e 30 secondi. Oggi sono state spostate sulle 11:58. Considerando che l’apocalisse avviene a mezzanotte, non c’è molto di che gioire: tutta colpa, dicono gli esperti, dell’ tra Donald Trump e Kim Jong-un, che hanno fatto temere più volte, nel corso dell’anno appena terminato, l’inizio di un conflitto nucleare, e del di Trump (sempre lui) rispetto alle politiche di contenimento dei cambiamenti climatici. L’idea di mettere a punto – a mo’ di monito per il genere umano – un orologio che scandisse il tempo che ci separa dall’estinzione venne per la prima volta, 70 anni fa, a Martyl Langsdorf, artista americana cui era stata commissionata la prima copertina del Bulletin, rivista accademica dedicata alla sicurezza globale e alla tecnologia. All’epoca la minaccia principale era rappresentata dalle armi atomiche: gli Stati Uniti avevano appena sganciato gli ordigni nucleari su Hiroshima e Nagasaki, e il pericolo di una nuova guerra apocalittica sembrava molto reale. Da allora, l’orologio – le cui lancette vengono spostate con cadenza annuale – ha subito molti aggiustamenti, per seguire in tempo quasi reale l’evoluzione della situazione geopolitica ed ecologica del nostro pianeta. Il momento migliore si è registrato nel 1991, alla fine della Guerra fredda, quando le lancette furono puntate alle ore 11 e 43 minuti. Allora, tra noi e la mezzanotte atomica si frapponevano ben 17 giri d’orologio. Da allora, la situazione è precipitata: i cambiamenti climatici, il riscaldamento globale e le tensioni politiche hanno indotto gli scienziati, progressivamente, a spostare in avanti le lancette. E gli eventi di quest’anno, purtroppo, non hanno fatto che accentuare il trend. “Il mondo, oggi, non solo è più in pericolo di quanto non fosse lo scorso anno”, hanno Lawrence Krauss e Robert Rossner, scienziati in forza al Bulletin of the Atomic Scientists. “È in pericolo quanto lo era durante e subito dopo la Seconda guerra mondiale. Abbiamo deciso di spostare le lancette avanti di 30 secondi soprattutto per via del fallimento del presidente Trump e di altri leader mondiali nel mettere fine alle minacce di possibili conflitti nucleari e nel fronteggiare i cambiamenti climatici”. È come se fossimo tornati improvvisamente alle tensioni del 1953, anno in cui gli Stati Uniti testarono per la prima volta le bombe a idrogeno e le lancette si posarono sulle 11 e 58. Non particolarmente incoraggiante. (Sandro Iannaccone via , cc-by-nc-nd) Illustr. Facebook

