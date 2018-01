Giornata della memoria all’IIC Bratislava con il film ‘L’Orologio di Monaco’ Lunedì 29 gennaio alle ore 20:00 sarà proiettato presso l´Istituto Italiano di Cultura di Bratislava, in occasione della Giornata della Memoria, il documentario “ ” (regia Mauro Caputo, IT, 2014 – durata 63 minuti) nel quale , regista, scrittore e drammaturgo italo-ungherese, di origine ebrea e con radici slovacche, racconta i propri ricordi dei tempi difficili della seconda guerra mondiale. Il film è nato da una raccolta di racconti di Pressburger, e tratta della storia di una famiglia centroeuropea in cui confluiscono i nomi dei più grandi protagonisti della storia degli ultimi due secoli: Karl Marx, Heinrich Heine, Felix Mendelssohn, Edmund Husserl, Emeric Pressburger sono tra i personaggi e membri della famiglia. A narrare è Giorgio Pressburger, che rivive con emozione i ricordi e le vicende umane che l’hanno portato a scoprire «cosa vuol dire veramente appartenere alla comunità umana dei vivi e dei morti». Nel film, fatto di storie vere, sono presenti filmati di repertorio dell’Istituto Luce Cinecittà e il materiale video originale del regista Emeric Pressburger, gentilmente concesso per questo film dal nipote, il regista scozzese premio Oscar Kevin Macdonald. il 5 ottobre 2017 all’età di 80 anni, a Trieste, città dove da tempo risiedeva e che, , gli ricordava Budapest, dove tornò alla fine degli anni ’90 per dirigere l’Istituto Italiano di Cultura. Considerato “voce della Mitteleuropa”, era nato a Budapest il 21 aprile 1937 da una famiglia ebraica di origine slovacca, che durante la seconda guerra mondiale riuscì a sfuggire alla sterminio nazista. Le origini della famiglia, proprio come accenna il suo cognome, provengono da Pressburg, il nome tedesco di Bratislava. –

Quando: 29 gennaio 2018, ore 20:00

Dove: IIC Bratislava, aula cinema

Info:

Film in italiano con sottotitoli in inglese

