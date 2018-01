La Cecoslovacchia ai tempi del socialismo reale

Per alcuni decenni in Italia studiosi e intellettuali hanno dedicato grande attenzione ai Paesi del campo socialista o del blocco sovietico. Alle origini di questo interesse vi erano ragioni in primo luogo politiche. Per una significativa componente dell’opinione pubblica e del mondo della cultura italiana le Nazioni dell’Europa orientale erano un riferimento imprescindibile: fino a un certo momento un modello da imitare, in seguito anche da criticare, ma col quale bisognava comunque rapportarsi per promuovere l’evoluzione o il rinnovamento della causa del socialismo. Per ragioni esattamente speculari, esponenti di diverso orientamento politico e culturale si rivolgevano a questi paesi per metterne in rilievo le debolezze strutturali e i connotati totalitari. Attraverso tale dialettica gli intellettuali italiani riuscirono a ritagliarsi un significativo spazio nell’ambito delle riflessioni sul campo socialista, arrivando in alcuni momenti quasi a sfidare la preminenza della sovietologia anglo-americana.

Questo quadro è drasticamente mutato con gli epocali rivolgimenti del 1989-1991, con il crollo del blocco sovietico e la dissoluzione della stessa Urss. Con questi avvenimenti, ai quali, è quasi superfluo ricordarlo, si legavano a doppio filo la fine del Pci e il passaggio dalla prima alla cosiddetta seconda repubblica, era per certi versi inevitabile che l’interesse per il socialismo reale, per i suoi fermenti e per i suoi tentativi di riforma finisse per risultare ridimensionato […continua…]

–

Foto: Manifestazione a Praga

il 25 novembre 1989 ( cc by sa)