L’Ambasciatore Soth inizia a Forlì i festeggiamenti per i 25 anni della Slovacchia Si è svolta a Forlì il 22 gennaio una cena di gala per celebrare il 25° anniversario della nascita della Repubblica Slovacca. Alla cena, organizzata dal Consolato onorario slovacco di Forlì, hanno partecipato l’Ambasciatore della Repubblica Slovacca in Italia Ján Šoth e il direttore dell’Istituto Slovacco a Roma Peter Dvorsky, insieme a rappresentanti delle istituzioni regionali e del territorio, rappresentanti del mondo delle imprese e della comunità culturale e accademica locali, oltre che della comunità slovacca in Italia. L’evento è stato occasione per ripercorrere i momenti storici salienti della Slovacchia indipendente e i suoi successi nell’economia e in altri campi delle attività umane, e anche i 25 anni di rapporti diplomatici con l’Italia da Stato indipendente. L’ambasciatore Šoth ha poi consegnato al Console onorario l’Emilia Romagna, Alvaro Ravaglioli, un attestato a firma del Ministro degli Affari esteri ed Europei Miroslav Lajčák in riconoscimento del lavoro da lui svolto in oltre dieci anni per lo sviluppo delle relazioni tra Slovacchia e Italia. Quello di Forlì è stato il primo di una serie di celebrazioni sul territorio italiano che l’ambasciata ha caldeggiato per onorare quest’anno una ricorrenza così importante per la Slovacchia. Nel corso della serata, che si teneva nelle sale storiche del locale Circolo La Scranna, gli ospiti hanno potuto godere di un concerto della Peter Lipa Jazz Band, formazione del famoso musicista considerato il “padre del jazz slovacco”, che ha deliziato la platea interpretando alla sua maniera una serie di celeberrime canzoni internazionali. (La Redazione) Facebook

