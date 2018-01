Lajcak: non ho alcuna intenzione di candidarmi a presidenza repubblica

In una intervista pubblicata ieri su Pravda con grande evidenza, il ministro degli Esteri, e oggi presidente dell’Assemblea generale dell’ONU, Miroslav Lajcak ha negato con convinzione di volersi candidare alle elezioni presidenziali in Slovacchia dell’anno prossimo. Egli ha assicurato di avere grande rispetto per la carica di presidente della repubblica, e di avere apprezzato chi ha fatto il suo nome per una potenziale candidatura al ruolo prestigioso di capo dello Stato, ma ha affermato «inequivocabilmente e chiaramente», scrive Pravda, di non aver mai pensato alla presidenza. Lui vuole continuare ad occuparsi di politica estera, e assicura di non intendere cambiare idea.

Lajcak ha ammesso comunque che sono state diverse le persone che lo hanno incoraggiato a correre per la presidenza, e che il suo stesso partito gli ha fatto una proposta Smer-SD.

Egli crede che le voci sulla sua candidatura possano avere alimentato una certa campagna di fango a discredito del ministero degli Affari esteri ed Europei, di cui lui è ancora alla guida nonostante i numerosi impegni fino al prossimo settembre alle Nazioni Unite a New York. Si augura dunque che questo suo “no” definitivo a correre alla presidenza della repubblica possa far calmare le acque per un ritorno alla normalità nell’attività del ministero.

