Bottoni nucleari. Parte seconda [Ugo Tramballi, ISPI] – Ancor più che negli anni passati, sarà interessante vedere quanto siamo vicini alla “mezzanotte nucleare” secondo il Bulletin of the Atomic Scientists dell’Università di Chicago. Il loro “Doomsday Clock”, l’orologio del giorno del giudizio, è ormai un appuntamento tradizionale per le nostre paure. Da qualche anno le cose vanno comprensibilmente peggiorando. Nel 2010 le lancette erano a sei minuti dalla mezzanotte, nel 2016 a tre e l’anno scorso a due minuti e mezzo. Lo stato dell’arte nel 2018 sarà reso noto fra qualche settimana, ma non è difficile prevedere che ci avvicineremo ancora di più all’ora zero. Sono due le grandi minacce alla sopravvivenza dell’umanità: una guerra nucleare e i mutamenti climatici. Se dei secondi finalmente si parla molto, della prima tendiamo a ignorarne la possibilità. È un processo di rimozione: ci convinciamo che gli ordigni siano troppo potenti perché qualcuno decida di usarli, non che se esistono prima o poi qualcuno sarà tentato di farlo. Con una sola foto, il papa ci ha riportati alla realtà. Ma non crediate che la penisola coreana sia l’unico punto caldo. L’onanistico confronto fra Kim Jong Un e Donald Trump su chi possiede il bottone nucleare più grande, per quanto pericoloso, è avanspettacolo. In fondo Kim ha capito che senza la minaccia nucleare il regime sarebbe stato abbattuto già ai tempi del suo papà. Per ulteriori informazioni, chiedere agli eredi di Saddam Hussein. La vera grande minaccia nucleare viene da Donald Trump (lui non manca mai) e Vladimir Putin: dall’immaturo e impulsivo know-nothing di Washington e dal megalomane imperialista di Mosca. Testata più, testata meno, insieme fanno una decina di migliaia di ordigni di varia natura per modalità di lancio, gittata e potenza: il 93% degli arsenali nucleari mondiali. […continua…] Illustr. CC0 Facebook

