Il ministero dell’Interno slovacco citato a giudizio per discriminazione dei rom

Il Centro europeo per i diritti dei rom (ERRC) ha citato a giudizio il ministero dell’Interno slovacco per le presunte pratiche discriminatorie messe in atto dalla polizia slovacca, in particolare le misure programmate per affrontare il crimine negli insediamenti rom. Secondo ERRC, la normativa proposta potrebbe facilmente permettere abusi per vessare le comunità rom che sono già emarginate. La proposta legislativa è basata su «stereotipi contro i rom e conclusioni fumose fondate su dati raccolti dal ministero lo scorso anno», dice ERRC, sottolineando la percettibilità di «certe tracce di pregiudizio nelle attività della polizia» che hanno per oggetto i rom.

La scorsa settimana il ministro degli Interni Robert Kalinak (Smer-SD) e il capo della polizia Tibor Gaspar hanno presentato le misure pensate dal ministero per contrastare il crimine negli insediamenti rom. Si tratterebbe di dare più poteri agli agenti di polizia non solo quando si tratta di crimini o reati minori, ma anche per i disturbi dell’ordine pubblico. E poi, oltre al dispiegamento di pattuglie di civili di etnia rom di nuova costituzione,chiamate a tenere l’ordine interno agli insediamenti, saranno creati dei dipartimenti di polizia integrati con più agenti per controllare i singoli insediamenti.

Misure che il plenipotenziario governativo per le comunità rom Abel Ravasz e il ministro della Giustizia Lucia Zitnanska (entrambi Most-Hid) contestano. Anche Amnesty International Slovakia critica le proposte del ministero, e dice che «minano la dignità» delle comunità rom e «sostengono lo stereotipo dell’associazione d’idee tra i rom e le attività criminali». Le misure, dice AIS, sono dirette contro i rom come gruppo etnico, e violano le norme giuridiche internazionali e nazionali sulla discriminazione e le pari opportunità. Questo significa, conclude Amnesty, che sono illegali.

Parlando sabato alla Radio Slovacca, il primo ministro Robert Fico (Smer-SD) ha affermato che è necessario sostenere le misure proposte dal ministro Kalinak perché la gente vuole, e da molto tempo, che il governo fermi la criminalità negli insediamenti rom. Fico ha detto che con questi provvedimenti, più stringenti che in passato, si potranno vedere risultati in breve tempo.

Domenica, partecipando al programma di discussione politica “O 5 minut 12” del primo canale della televisione pubblica Rtvs, il ministro Kalinak ha difeso la sua iniziativa spiegando che in 1.400 dei 1.600 insediamenti rom la situazione è notevolmente migliorata da quando sono state introdotte le misure precedenti. Rimane però il problema degli altri 200 insediamenti, che a suo dire richiedono un approccio più radicale per sconfiggere la microcriminalità e quel sentimenti di ostilità tra la maggioranza dei cittadini nei confronti dei rom.

(Red)

Foto minv.sk