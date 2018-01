Primo congresso per Progresivne Slovensko. Con Stefunko presidente punta al 20% Si è svolto a Zilina il 20 gennaio il congresso costituente del nuovo partito Slovacchia Progressista (Progresivne Slovensko /PS), nato lo scorso anno. Al congresso è stato eletto presidente l’imprenditore Ivan Stefunko, uno dei fondatori, il quale ha lodato la «squadra incredibile» alla guida del partito che ha una «visione concreta, forza ed energia» che «cambierà la Slovacchia già dalle prossime elezioni». Stefunko ha sottolineato come non è ancora nato nella Slovacchia indipendente un partito progressista che abbia valori civici e liberali e al tempo stesso sia in grado di sostenere l’imprenditoria ma anche le persone più deboli. Valori che fanno di Progresivne Slovensko «un movimento unico nella politica slovacca», ha affermato Stefunko, che ha l’ambizione di far parte del prossimo governo, nel 2020, raggiungendo un consenso di almeno il 20% della platea elettorale a livello nazionale. Al congresso sono stati approvati gli statuti del partito e sono stati eletti i , che sono impegnati a «costruire una Slovacchia migliore e progressista», ha detto Stefunko, non mancando di notare come il loro sarà un partito centrista e liberale, che si sgancia dalle obsolete categorie della politica, destra e sinistra. Tra i temi più cari a PS ci saranno l’istruzione, la sanità, la giustizia e la protezione dell’ambiente. Stefunko, quarantenne di Poprad, è stato tra i fondatori ed ha investito in diverse imprese innovative e start-up slovacche nel settore delle nuove tecnologie, internet e media. La più nota è Neulogy Venture, una una società di capitale di rischio slovacca fondata da lui e Christian Mandl che investe nella crescita delle start-up. Nel 2016 ha co-fondato l’associazione civica Progressivne Slovensko, registrata come partito politico nel novembre 2017. La faccia più nota del partito è Martin Poliacik, deputato dal 2010 e già membro fondatore di Libertà e Solidarietà (Sas), che ha abbandonato in novembre. (La Redazione) Foto Facebook

