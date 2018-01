50mila lavoratori stranieri in Slovacchia. In arrivo agevolazioni per extra-UE

Il ministro del Lavoro Jan Richter (Smer-SD), visto l’andamento più che positivo dei dati sulla disoccupazione (5,94% a dicembre) e le criticità delle imprese nel trovare nuova forza lavoro, ha ammesso che sarà necessario per l’economia nazionale importare lavoratori dall’estero, soprattutto per le aziende della Slovacchia occidentale. Dei circa 70.000 posti attualmente vacanti, ha detto il ministro, circa il 10% potrebbe essere occupato da stranieri, per cui il ministero sta redigendo un provvedimento che andrà ad agevolarne l’assunzione. I funzionari ministeriali prepareranno a breve un elenco di ruoli lavorativi particolarmente ricercati, e per i quali non vi sono candidati sufficienti e adeguati in Slovacchia. Per queste posizioni sarà accelerato il processo di assunzione di persone dall’estero, anche da paesi extra-UE.

Alla fine del 2017 lavoravano ufficialmente in Slovacchia 49.500 stranieri,oltre la metà dei quali (27.700) erano cittadini UE. Tuttavia, andando nel dettaglio delle nazionalità, il gruppo dei serbi rappresenta il maggior numero di lavoratori esteri (12.200), seguiti da ucraini e vietnamiti. Gli stranieri vivono e lavorano in maggioranza nelle regioni di Bratislava, Trnava e Nitra, dunque nella Slovacchia occidentale.

Il ministro ha avvertito ripetutamente che in ogni caso l’assunzione di stranieri non può essere fatta a condizioni e retribuzioni peggiorative rispetto ai contratti per i lavoratori dipendenti slovacchi. In questo modo il governo vuole tutelare la forza lavoro nazionale da quello che viene definito “dumping sociale”, ovvero l’utilizzo di manodopera forestiera a più basso costo, alle spese delle maestranze locali.

(Red)

Foto FB.com/mpsvrsr