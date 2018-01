Londra scopre l’inutilità della Brexit Ma insomma, perché la Brexit? Il 18 gennaio, al termine del vertice tra la premier britannica Theresa May e il presidente francese Emmanuel Macron a Sandhurst, non lontano da Londra, era impossibile non porsi questa domanda, perché l’intesa tra i due paesi non è mai apparsa così cordiale. Da entrambi i lati c’è stata grande abbondanza di sorrisi, conferme incrociate dell’importanza dei legami tra i due paesi, secondo May fondamentali per Londra e Parigi ma anche per l’Europa. In una sala adiacente, i capi dei servizi di sicurezza britannici e francesi facevano il punto su una cooperazione bilaterale che Macron ha definito “unica”. E non è tutto. Gesti di buona volontà

I britannici vogliono stanziare più di 50 milioni di euro per equipaggiare meglio la frontiera franco-britannica, situata di comune accordo a Calais. Londra vorrebbe accelerare l’esame delle domande d’asilo, soprattutto di quelle di minori non accompagnati che hanno una famiglia nel Regno Unito. Irritando i quotidiani tabloid, May non ha lesinato i gesti di buona volontà verso Macron, e soprattutto si è detta pronta ad appoggiare l’intervento francese in Sahel fornendo tre elicotteri di trasporto e personale non combattente.

Ma allora perché questo divorzio tra Londra e l’Unione europea se le due prime potenze militari dell’Europa occidentale, Regno Unito e Francia, s’intendono così bene? Anche se probabilmente è ancora prematuro parlarne, l’idea di un secondo referendum comincia a circolare La risposta è che il rapporto era teso perché non c’era mai stata intesa sul contratto matrimoniale e sulla separazione o comunione dei beni – in questo caso il mercato comune o l’Europa politica – e su questo terreno hanno prosperato i demagoghi che hanno venduto a una maggioranza degli elettori l’idea falsa secondo cui il Regno Unito avrebbe avuto più fortuna separandosi dal resto d’Europa. Così siamo arrivati alla rottura, ma ora che la procedura di divorzio è stata avviata, i britannici scoprono che dovranno negoziare accordi bilaterali con un mercato che per loro è fondamentale (come tutti i paesi terzi) o in alternativa, per restare all’interno del mercato, accettare tutte le regole europee senza più avere voce in capitolo. Londra vacilla e gli avversari della Brexit tornano all’attacco, mentre i sostenitori dell’uscita dal club sono sempre meno trionfanti. Anche se probabilmente è ancora prematuro parlarne, l’idea di un secondo referendum comincia a circolare. Magari non prenderà corpo, ma non è impossibile che un giorno il Regno Unito torni sulla sua decisione. Nell’attesa, con ardore condiviso, Parigi e Londra si impegnano a preparare questo momento evitando di compromettere il futuro. (Bernard Guetta via , cc-by-nc-nd) Foto cc by

Illustr.: CC0

Facebook

Twitter

Pinterest

LinkedIn

E-mail

Correlati Il capitale umano che abbandona l’Italia Polonia, il parlamento approva il carcere per chi “associa la Shoah al nostro paese” »