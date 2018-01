Vigili del fuoco: 33.737 interventi in Slovacchia nel 2017. Il picco il venerdì alle 17 Le unità del Corpo dei vigili del fuoco e dei sevizi di emergenza (HaZZ) sono intervenuti 33.737 volte nel 2017, il secondo numero più alto dal 2002 e ben 4.390 volte in più del 2016, che rappresenta un aumento delle chiamate del 15%. Il venerdì è stato il giorno in cui in generale vi sono state più emergenze, e il momento più critico è stato tra le 5 e le 6 del pomeriggio. Il sabato è stato poi il giorno in cui maggiormente si è intervenuti per domare incendi. Ha rilasciato questi dati il presidente di HaZZ Alexander Nejedly durante una conferenza stampa nella quale ha fatto ai giornalisti una relazione sull’attività dell’organizzazione durante lo scorso anno. Nejedly ha ammesso che non si tratta di statistiche positive, perché quasi in tutti i settori si è registrato un aumento delle emergenze. Nei casi in cui sono intervenuti i pompieri, sono rimaste ferite o contuse 6.692 persone, e altre 739 sono morte, mentre sono 14.910 le persone che sono state salvate dai vigili, quasi 2.000 in più del 2016. Il maggior numero di interventi è toccato alle sedi regionali di Kosice (5.140), Presov (4.633) e Banska Bystrica (4.596), mentre le regioni di Trencin (3.025) e Bratislava (3.653) hanno visto la minore incidenza di emergenze. (Red) Foto HaZZ Facebook

