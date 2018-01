Regiojet aumenta la capacità dei suoi treni sulla linea Bratislava-Komarno La società ferroviaria Regiojet ha deciso di aumentare da ieri le capacità dei treni sulla linea tra Bratislava e le città di Dunajska Streda e Komarno, nel sud del paese al confine con l’Ungheria. In particolare, è stato messo in funzione un nuovo treno nelle ore di punta, che permetterà di trasportare 500 persone in più al giorno, aumentando del 12% il numero di posti offerti fino ad ora. Il vettore è in attesa di altri due treni ad alta capacità, che aggiungeranno altri 1000 posti. Il ministro dei Trasporti Arpad Ersek, che ha sperimentato di persona ieri il primo treno a doppia lunghezza, ha ammesso che questa è l’unica soluzione praticabile per aumentare l’offerta di trasporto ferroviario su quella linea, che è a binario unico. Non è pertanto possibile aumentare il numero di treni senza incorrere in rischi per la sicurezza. Pochi giorni fa il ministro aveva anche annunciato il rifacimento dei passaggi a livello sulla linea in questione. Dei 52 passaggi a livello solo due al momento sono stati modernizzati, mentre diversi altri, almeno sette, dovrebbero rientrare nel programma di svecchiamento delle ferrovie messo in atto dalla compagnia statale ZSR, gestore della rete ferroviaria nazionale. La rotta per Komarno, operata in esclusiva da RegioJet e utilizzata soprattutto da pendolari, trasporta circa 2,7-3 milioni di passeggeri all’anno, con un aumento esponenziale rispetto alla media di 790.000 passeggeri che viaggiavano sui treni del vettore statale ZSSK. Dal prossimo aprile la tratta entrerà nel circuito del sistema di trasporto integrato, e la società prevede un ulteriore aumento del traffico. (Red) Foto cc by nd Facebook

