Ministero dell’Agricoltura: pronti ad abbattimento di massa di cinghiali selvatici

La Camera slovacca per l’agricoltura e l’alimentazione (SPPK) ha lamentato nei giorni scorsi il rischio di una epidemia dell’influenza suina africana, soprannominata “piaga dei maiali”, e ha invitato il ministero dell’Agricoltura a mettere in atto misure severe di prevenzione. La malattia, per la quale non esiste vaccino, non è pericolosa per la salute dell’uomo, ma pone grandi rischi per la locale industria delle carni suine. In Repubblica Ceca, ha detto SPPK, si era pensato di inviare i militari ad affrontare il problema dei cinghiali, e alla fine sono stati i cecchini della polizia a setaciare i boschi e uccidere più di 130 cinghiali. E c’è chi, come il comitato dei cacciatori di Humenn, che propone di decimare la popolazione di cinghiali del 90%.

Dal ministero dell’Agricoltura hanno risposto dicendo che se i paesi limitrofi non riusciranno a controllare la situazione saranno prese misure più severe in Slovacchia, tra le quali la riduzione della popolazione di cinghiali. Oggi il numero di cinghiali in Slovacchia è di 60-80.000 esemplari, e il ministero si dice pronto a farne sopprimere 50.000.

Il ministero tuttavia sollecita anche gli allevatori di suini a rispettare le politiche di sicurezza biologica e portare alle autorità gli animali morti o malati che mostrano sintomi della malattia, anche se ammette che il rischio maggiore per la diffusione del morbo è rappresentato dalle migrazioni dei cinghiali selvatici infetti. Monitoraggi sono in corso nelle zone cuscinetto frontaliere con la Repubblica Ceca e l’Ucraina, e il ministero ha emesso il 10 gennaio un permesso straordinario per la caccia al cinghiale.

(Red)

Foto CC0