Bottoni nucleari e senso della misura

[Di Ugo Tramballi, ISPI] – Solo una volta – e brevemente – Vladimir Putin era riuscito a rubare la scena a Donald Trump. Era accaduto alla tradizionale conferenza stampa di fine anno, a Mosca, quando si era chiesto con studiato stupore perché in Russia non ci fosse un’opposizione capace di sfidarlo alle elezioni. Povera stella, avrebbe detto suor Egidia della mia scuola elementare di via Goldoni, a Milano.

Ma con il 45° presidente degli Stati Uniti d’America non c’è partita. Nemmeno il flamboyant Kim Yong-un riesce a tenergli testa per più di un tweet. Indimenticabile il pulsante nucleare esibito con orgoglio dal presidente Nord coreano. Bismarkiana la risposta di Trump, dotato – parole sue – di un pulsante più grosso e potente. I missili balistici non si lanciano con un bottone. E a Pyongyang c’erano cose interessanti di cui tenere conto: Kim non indossava la solita tuta da lavoro ideologica; e soprattutto aveva riaperto il dialogo con la Corea del Sud per avere un’olimpiade come l’avevano pensata in Grecia tre millenni fa: con una tregua dalle guerre. Ma niente avrebbe potuto fermare il tweet di Trump.

Da allora il presidente ne ha dette molte altre. L’incubo per chi è sul nostro fuso orario e per motivi di lavoro deve stare in allerta, inizia poco prima di Mezzogiorno. E’ quando Donald Trump si sveglia nell’alba della costa orientale e dal suo letto alla Casa Bianca o a Mar-a-Lago, scrive i suoi tweet. Quando consulta il chief of staff e viene aggiornato dai capi militari e dei servizi sullo stato della sicurezza nazionale e internazionale, il presidente ha già annunciato all’umanità sgomenta la sua visione del mondo. […continua…]

–

Illustr: ParentRap@pixabay