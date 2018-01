Partito a gennaio il progetto e-Zdravie di sanità elettronica, con qualche difetto di gioventù Il nuovo sistema di assistenza sanitaria elettronica e-Zdravie lanciato all’inizio dell’anno ha mostrato secondo diversi commentatori numerose pecche e problemi. Il direttore del Centro nazionale per l’informazione sanitaria (NHIC) Peter Blaskovits ha detto al quotidiano Hospodarske Noviny che ancora non è perfettamente funzionale nonostante dieci anni di preparazione (già nel 2008 l’allora ministro della Salute lo aveva definito come progetto prioritario) e oltre 80 milioni di euro spesi per la sua implementazione. I medici, sostiene Blaskovits, non hanno ancora tutti le tessere elettroniche di accesso e stanno incontrando problemi tecnici. Blaskovits, che è a capo del progetto e-Zdravie, ha ammesso che la sua organizzazione non è in grado di risolvere tutti i problemi, come quelli causati ad esempio dai rallentamenti della connessione Internet, o da computer e software poco performanti. Tuttavia, ha detto, i problemi riscontrati non sono così cruciali e si dovrebbero poter risolvere con il tempo, e lui ambisce a collegare al sistema entro quest’anno il 60-70% dei medici. Il sistema di sanità elettronica era stato aspramente criticato dall’Associazione dei medici privati ​​(ASL), il cui capo Marian Soth aveva affermato che il nuovo sistema sta rendendo difficile se non impossibile per i medici ambulatoriali svolgere adeguatamente il loro lavoro. In queste prime settimane, dice Soth, i medici perdono un’ora e mezza al giorno in media per connettersi e lavorare con il sistema e-Zdravie, mentre potrebbero usare quel tempo a curare pazienti. I medici hanno chiesto di non essere sanzionati per non aver aderito al sistema di assistenza sanitaria elettronica, e sia il ministro della Salute che Blaskovits hanno garantito che nel 2018 non saranno elevate multe nei confronti di chi non si è ancora messo in regola. Il ministro della Salute Tomas Drucker ritiene si tratti di problemi “lievi”, ed è convinto che e-Zdravie aiuterà a ridurre il carico di operazioni amministrative che oggi pesa su pazienti e medici, portando in futuro a una migliore cura dei pazienti. Dopo un rinvio di 5 anni, da quest’anno tutti gli operatori sanitari hanno l’obbligo di inserire nel sistema i dati dei pazienti nelle cartelle cliniche elettroniche centralizzate. Il sistema permetterà di esaminare i pazienti senza necessità di registrazioni cartacee e stampe, e sia i pazienti stessi che gli altri medici potranno visualizzare l’intero libretto sanitario elettronico sul sito del sistema sanitario nazionale accedendovi con la carta d’identità elettronica. Oggi solo una metà degli slovacchi ha la tessera di identità elettronica, dunque fino al 2021 sarà possibile per i pazienti utilizzare anche l’attuale tessera sanitaria. (La Redazione) Illustr: BS/mcmurryjulie Facebook

Twitter

Pinterest

LinkedIn

E-mail

Correlati Nel 2017 in Slovacchia compiuti 66.215 crimini, cifra più piccola di sempre Governo: più poteri al vice premier Pellegrini sui fondi di sostegno UE »