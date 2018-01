Trasporto aereo: nuovi voli in estate, linea Bratislava-Parigi operativa tutto l’anno

L’aeroporto di Bratislava informa che dalla fine di marzo, con l’orario estivo, saranno operate quattro nuove rotte dalla capitale slovacca, per Malta, Burgas (Bulgaria), Paphos (Cipro) e Salonicco (Grecia). Nel complesso Ryanair, che durante la stagione estiva opererà da Bratislava 23 voli regolari, ha anche deciso di confermare per tutto l’anno il collegamento per Parigi, che fino ad ora era stato effettuato solo come rotta estiva.

Parigi Beauvais diventerà dunque una destinazione di volo di linea standard anche dopo ottobre, quando entrerà in vigore l’orario invernale, con una frequenza di due volte a settimana.

(Red)

Foto skeeze CC0