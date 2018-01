Al via l’Anno del Turismo UE-Cina 2018 VENEZIA\ aise\ – Un’opportunità unica per promuovere il turismo sostenibile, con l’obiettivo di far crescere del 10% l’anno il numero di turisti cinesi e concludere accordi di partenariato fra imprese UE e cinesi. Verrà inaugurato ufficialmente oggi al Palazzo Ducale di Venezia l’Anno del turismo UE-Cina 2018. L’Anno sarà inaugurato dalla Commissaria per il Mercato interno, l’industria, l’imprenditoria e le PMI Elzbieta Bienkowska, dal Presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani, dal Ministro del turismo della Bulgaria in rappresentanza della presidenza del Consiglio dell’Unione europea Nikolina Angelkova, dal Ministro italiano dei Beni e delle attività culturali e del turismo Dario Franceschini, dal Vicepresidente del Comitato nazionale della conferenza politica consultiva del popolo cinese (CPPCC) Qi Xuchun e dal Vicepresidente dell’Amministrazione nazionale del turismo cinese Du Jiang. L’Anno del turismo UE-Cina prevede diverse campagne di co-marketing, finanziate tramite partenariati pubblico-privati, vertici commerciali e incontri tra imprese del turismo finanziati dal programma COSME. L’obiettivo dell’UE è ottenere un aumento annuo dei visitatori cinesi del 10%, pari ad almeno un miliardo di euro l’anno per l’industria turistica, e concludere circa 200 accordi di partenariato fra imprese cinesi e dell’Unione europea. L’ECTY è una manifestazione concreta della diplomazia culturale dell’UE nel quadro del partenariato strategico con la Cina ed è in linea con la strategia dell’UE sulla Cina adottata nel 2016. È inoltre un modo per promuovere una migliore comprensione fra il popolo europeo e quello cinese, contribuendo al dialogo interpersonale di alto livello UE-Cina e all’Anno europeo del patrimonio culturale 2018. La cerimonia di apertura sarà seguita dal primo vertice UE-Cina sull’industria turistica. ( ) Foto cc-by-nc-nd Facebook

Twitter

Pinterest

LinkedIn

E-mail

Correlati Missione a Praga del sindaco di Palermo Orlando Svezia, governo invia alle famiglie libretti di sopravvivenza alla guerra »