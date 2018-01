Ritirati dal mercato anche in Slovacchia i prodotti Lactalis Anche sul territorio slovacco sono state ritirate dal mercato le confezioni del prodotto della multinazionale francese Lactalis che è al centro di uno scandalo per la contaminazione di salmonella in prodotti per bambini a base di latte e che ha già richiamato i suoi prodotti da 83 paesi. Si tratta al momento soltanto di una misura preventiva, ha detto un portavoce della rete di farmacie Dr. Max che in Slovacchia la serie di prodotti Amilk Bifido. Secondo le autorità di sanità pubblica slovacche fino ad ora non ci sono evidenze o informazioni sulla possibile contaminazione dei prodotti venduti nel paese. Le confezioni ritirate verranno tenute in quarantena come misura preventiva e restituiti al distributore, ha detto la società Dr. Max. (Red) Foto cc by sa Facebook

