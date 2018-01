Nitra è “European City of Sport 2018” Per la terza volta una città slovacca è stata scelta come “Città europea dello sport” dall’Associazione delle capitali europee dello sport (ACES Europa). Dopo Košice nel 2016 e Banská Bystrica nel 2017, Nitra ha ottenuto questo per il 2018 grazie alle sue infrastrutture sportive. Alcuni membri di ACES hanno visitato nel mese di settembre gli stadi locali di calcio e hockey su ghiaccio, i percorsi per il jogging nel parco della città, una nuova palestra e uno stadio di atletica rinnovato alle locali scuole elementari, e hanno apprezzato il nuovo progetto di biciclette condivise. Il comune aveva stanziato 330.000 euro nel 2017 per lanciare un piano di investimenti nel settore sportivo che comprendeva l’ampliamento e ammodernamento di due stadi di calcio – FC Nitra e Čermáň -, la ricostruzione dello stadio per l’hockey su ghiaccio, la costruzione di un nuovo palazzetto dello sport nella zona di Čermáň, una sala multifunzionale nella zona di Diely e la costruzione di 14 chilometri di piste ciclabili turistiche. A Nitra ci saranno quest’anno eventi e attività come le Olimpiadi per le scuole e le gare cittadine aperte a persone di tutte le età, gare ciclistiche e di nuoto, gare di atletica e tennis. E sarà qui la tappa finale del Giro della Slovacchia (Okolo Slovenska) 2018. Molti personaggi dello sport sono nati a Nitra, come il campione olimpico e mondiale della marcia 50 chilometri Matej Tóth (foto sopra), e alcuni giocatori di hockey, basket, pallavolo e calcio. Nitra “Città Europea dello Sport 2018” avrà come suoi ambasciatori alcuni atleti di fama mondiale come, tra gli altri, Dušan Milo (hockey), Marek Kardoš (basket), Ľubomír Moravčík e Jozef Husárik (calcio), Tibor Hlavačka (pugilato). Sul sito web della città di Nitra si possono trovare informazioni dettagliate su tutti gli eventi organizzati. (Fonte ) Facebook

