Difesa: modernizzazione e formazione sono le priorità 2018 delle Forze armate slovacche Per il 2018, ha detto lunedì il ministro della Difesa Peter Gajdos (SNS) in conferenza stampa, le priorità delle Forze Armate slovacche saranno continuare con la modernizzazione delle attrezzature, la creazione di un corpo di riserve attive e una migliore formazione dei militari. L’esercito attende quest’anno la consegna di due elicotteri Sikorsky UH-60 Black Hawk (e altri cinque l’anno prossimo), oltre al secondo aereo da trasporto Spartan. A novembre il governo ha dato l’ok all’acquisto di quasi 500 veicoli blindati per un importo vicino a 1 miliardo e 200 milioni di euro, per la cui produzione dovrebbe essere coinvolta l’industria della difesa slovacca. Per i veicoli corazzati da combattimento 8×8 per i quali si è aggiudicata la commessa una azienda finlandese, una squadra di specialisti del ministero slovacco della Difesa hanno avviato nelle scorse settimane i test sul prototipo, che si dovrebbero concludere in questi giorni. Poi saranno eseguiti dei veri e propri “trial” in Finlandia, dove il veicolo verrà sperimentato in condizioni climatiche invernali estreme. Al termine dei test saranno attuate eventuali modifiche a livello tecnico e strutturale. L’azienda slovacca che si occupa del progetto di ricerca e sviluppo del veicolo militare insieme ai finlandesi è la società Konstrukta. Il piano di ammodernamento è stato criticato da parte di parlamentari di opposizione per la poca trasparenza, dato che il ministero ha affidato il contratto in modo diretto invece di organizzare gare internazionali. Il budget per la difesa quest’anno dovrebbe raggiungere l’1,2% del PIL, sotto alla soglia del 2% richiesta dalla NATO l’impegno ai suoi membri. Il presidente slovacco Andrej Kiska ha promesso nel 2016 che la Slovacchia avrebbe aumentato il suo budget per la difesa all’1,6% del PIL entro il 2020. (Red) –

Foto ozbrojenysily.sk

Foto fb/mosr.sk

