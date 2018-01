Milano, allo Spazio Oberdan proiettano il film slovacco Little Harbour La Cineteca di Milano ha in programma in questi giorni allo , fino al 24 gennaio, la proiezione del film slovacco Little Harbour (Piata loď) della regista Iveta Grófová. L’opera, tratta dal libro omonimo di Monika Kompaníková, è ispirata a vicende realmente accadute. La protagonista è Jarka, una ragazza di dieci anni appartenente a una classe sociale medio-bassa. Vive ancora in casa con la madre, una donna che però non sembra in grado di fare davvero da mamma a Jarka. Il grande desiderio di Jarka, quindi, è formare qualcosa che sente di non avere, una famiglia sua, da amare e in cui sentirsi amata. Quando si presenta l’occasione di prendersi cura di due gemelli abbandonati, non se la lascerà scappare. Assieme a Kristan si nasconderà dagli adulti creando un mondo in cui regnano purezza e affetto, insomma un vero e proprio “piccolo porto” (Little Harbour) nel quale assaporare e vivere un ideale di realtà che le è sempre mancato. Il film, arricchito dalle intense interpretazioni dei giovanissimi protagonisti Vanessa Szamuhelová e Matus Bacisin, è l’opera seconda della Grófová, che con questo lavoro ha vinto l’Orso di cristallo alla Berlinale – Berlin International Film Festival del 2017. Il film, finanziato dal Fondo Audiovisivo Slovacco, Eurimages, Fondo statale per la Cinematografia (CZ), Creative Europe – Media e Regione autonoma di Bratislava, è arrivato sugli schermi slovacchi nel marzo 2017 (La Redazione) Facebook

