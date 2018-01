Associazione Lucerna di Bologna: questa domenica concerto barocco

Si svolge questa domenica a Bologna, organizzato dall’Associazione culturale italo-ceca Lucerna il concerto “Del mio cor dolce desio (Arie e musiche del Barocco)”. Sul palco la mezzosoprano Andrea Doskočilová, accompagnata da Petr Pospíšil alla viola e Monika Fenyešová al pianoforte. Il programma comprende musiche di John Dowland (1563 – 1626), Giulio Caccini (1550 – 1618), Georg Philipp Telemann (1681 – 1767), Georg Friedrich Händel (1685 – 1759). L’appuntamento è curato da Lucerna in collaborazione con l’Istituto di Cultura Germanica – Goethe Zentrum di Bologna. Durante il concerto sarà presentato il calendario d’arte dell’Associazione Lucerna “Castelli in Boemia”.

L’Associazione Lucerna ha recentemente festeggiato l’apertura di una sezione di volumi in lingua ceca presso la Biblioteca Pezzoli di Bologna e si è impegnata a donare nuovi titoli anche nei prossimi anni per arricchirla. Un’altra sezione di libri cechi per bambini e ragazzi era già presente nella biblioteca bolognese Salaborsa, cui l’associazione attinge per la propria “ ” per bambini bilingui.

Qui le biografie dei musicisti del concerto di domenica:

Andrea Doskočilová (mezzosoprano) – Diplomata in Canto lirico al Conservatorio di Pardubice, in Repubblica Ceca, successivamente ha frequentato il corso di perfezionamento in Canto lirico al Conservatorio di Musica di Bologna. Si è esibita in qualità di solista in diverse città della Repubblica Ceca, collaborando con l’Orchestra Sinfonica di Karlovy Vary, l’Orchestra della Basilica di San Giacomo di Praga, l’Orchestra da Camera di Pardubice; ha partecipato a tournée in Svizzera e in Germania. Ha interpretato il ruolo di Martinka nell’opera Hubička di B. Smetana presso il Teatro degli Stati di Praga e il ruolo della donzella nell’opera Paolo e Francesca di L. Mancinelli presso il Teatro Comunale di Bologna. Attualmente svolge attività concertistica.

Petr Pospíšil (viola) – Si è diplomato al Conservatorio di Teplice (Repubblica Ceca) in violino sotto la guida del M°Pavel Herajn, e nel 2000 in viola sotto la guida del M°Vadim Skibin. Attualmente ricopre il ruolo di viola presso l’Orchestra Filarmonica di Teplice e nell’Orchestra del Teatro dell’Opera di Ústí nad Labem.

Monika Fenyešová (pianoforte) – Ha iniziato gli studi di pianoforte all’età di sette anni presso l’Istituto Musicale di Česká Lípa, in Repubblica Ceca, proseguendo in seguito la sua formazione presso il Conservatorio di Teplice; nel 1998 ha conseguito la laurea in pianoforte, musica e pedagogia presso l’Università “J. E. Purkyně” di Ústí nad Labem. Ha partecipato con ottimi risultati a numerosi concorsi e premi di livello nazionale: Concorso Nazinale del Conservatorio, Concorso Nazionale “B. Smetana”, Concorso Nazionale di Musica da Camera, Premio Roberto Zucchi a Castelnuovo di Garfagnana e altri. Ha svolto attività didattica in istituti musicali in Repubblica Ceca e in Italia. Collabora con l’Associazione culturale italo-ceca Lucerna nell’organizzazione delle iniziative musicali.

Quando: domenica 21 gennaio 2018, ore 17:00

Dove: Istituto di Cultura Germanica, Via de’ Marchi 4, Bologna

Info: