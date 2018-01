Il parlamentare Mazurek sarà in tribunale a febbraio per diffamazione dei rom

Milan Mazurek, deputato del partito di estrema destra LSNS, dovrà presenterà il 26 febbraio davanti a un giudice della Corte penale speciale (ŠTS) a Banská Bystrica per rispondere all’accusa di reato di diffamazione intentata il 4 dicembre scorso da un procuratore della Procura speciale. Mazurek è accusato di diffamazione di una nazione, razza e incitamento all’odio verso persone per la loro appartenenza a una razza, nazione, nazionalità, gruppo etnico, colore della pelle o genere.

La Corte penale speciale ha riconosciuto il parlamentare colpevole di dichiarazioni offensive nei confronti del gruppo etnico dei Rom trasmesse sull’emittente Radio Frontinus nel mese di ottobre 2016. Tra le altre cose, egli aveva detto nella trasmissione in diretta: «150 milioni di euro saranno utilizzati per le case per persone delle comunità zingare [usando il termine “cigáni”, usato in maniera dispregiativa -ndr]. Questo è per persone, che non hanno mai fatto nulla per la nostra nazione, per il nostro Stato, al contrario, hanno deciso di vivere uno stile di vita asociale e profittare del nostro sistema sociale. Di noi che viviamo una vita decente e lavoriamo, lo Stato se ne frega, mentre regala tutto a questi asociali».

Mazurek è già stato multato in dicembre per 5.000 euro, con la minaccia di sei mesi di carcere se rifiuta di pagare e la perdita del mandato parlamentare. Egli ha definito a suo tempo tutta la questione una assurdità. «Vogliono condannarmi solo perché ho detto la verità sugli asociali [così vengono definiti i rom dai membri del suo partito – ndr] che hanno scelto di essere parassiti del sistema sociale come mezzo di sostentamento». Egli si oppone all’accusa e ha deciso di difendersi in tribunale facendo appello contro la sanzione.

(Red)