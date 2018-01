Viaggio a Palermo, Capitale italiana della cultura 2018 – parte 1/3 Scelta un anno fa dalla giuria del ministero dei Beni culturali tra dieci città candidate, Palermo è Capitale italiana della Cultura per il 2018. Proponiamo qui una breve fuga nel capoluogo normanno, città con una storia millenaria di luoghi unici e caratterizzata da un’affascinante mescolanza di culture che convivono da secoli. Un itinerario di 3 giorni, dove sarà impossibile non innamorarsi della conca d’oro, dei suoi vicoli, dei mercati, dei percorsi sotterranei, tra le deliziose brioche con gelato, il buon rosso siciciliano e la meravigliosa spiaggia di Mondello. Mercati storici nei vicoli più angusti della città, carrettini guidati da cavalli o rudimentali tricicli che portano i turisti per le strade del paese, ma anche brioche, arancini e testimonianze storiche che appaiono all’improvviso in ogni angolo della maestosa città e la impreziosiscono lasciando i visitatori a bocca aperta. Tutto questo è Palermo, una città da non perdere durante un viaggio in Sicilia. A prima vista può apparire un po’ caotica, ma la musica, i colori sgargianti, gli odori, ma anche il traffico, contribuiscono al suo fascino di città avvolgente e calorosa, dove convivono fianco a fianco culture diverse, soprattutto una miscela ben riuscita tra stile arabo ed europeo. Molti degli edifici più antichi del centro storico risalgono al periodo in cui la Sicilia si trovava sotto il Regno Normanno, nonostante le chiare influenze arabe, bizantine e spagnole. Esempi sono la Cattedrale, la Cappella Palatina e la Chiesa di San Giovanni degli Eremiti. Tutte queste contaminazioni sono dovute alla miriade di popoli che sono passati su questa terra. Palermo è stata fondata dai Fenici e fu successivamente romana, araba, francese, tedesca e spagnola. Durante la sua storia ha sofferto molto per le lotte che l’hanno dilaniata nel corso dei secoli, ma miracolosamente ha conservato testimonianze delle epoche araba e normanna e anche di numerosi edifici barocchi. La città raggiunse il periodo di massimo splendore durante la dominazione araba, dal IX al XI secolo, quando divenne una delle città più ricche del Mediterraneo e dell’Europa, famosa per i suoi giardini, moschee ed eleganti palazzi, e diventando il principale porto orientale per l’Occidente. Dopo essere stata conquistata dai Normanni, nel 1060, molti palazzi ed edifici storici vennero distrutti, e ne vennero costruiti di nuovi, contribuendo a formare l’ambiente cosmopolita che esiste oggi, definito stile arabo – normanno di Sicilia. Anche se il capoluogo meriterebbe più tempo per essere visitato e vissuto fino in fondo, cercheremo di racchiudere in 3 giorni quanto più possibile di questa meravigliosa meta di vacanza in Italia. L’itinerario ci porterà alla scoperta prima del centro storico, di tutte le bellezze artistiche disseminate a Palermo e dintorni, insieme alla cultura siciliana che vive nei mercati storici di Ballarò e Vucciria. Il viaggio continuerà poi verso il mare, in direzione Mondello, una città sia balneare che culturale. Giorno 1: il centro città

Il nostro itinerario parte dalla visita al centro della città di Palermo. Se alloggiamo nei dintorni di piazza Politeama il nostro tour può partire proprio da lì. Di fronte a questa piazza si ammira il Teatro Politeama, che risale all’800 e mostra un frontale ad Arco e forma sferica con un colonnato e la statua di Ruggero Settimo. Scendendo si giunge alla via dello shopping, vale a dire via R. Settimo, fino ad arrivare al Teatro Massimo in piazza Verdi (foto sotto), il terzo teatro lirico d’Europa per dimensioni: si narra sia infestato dal fantasma di una suora, la cui tomba fu profanata involontariamente durante la costruzione del teatro. Girando dietro al teatro passando per porta Carini si giunge al Mercato del Capo, ed alla chiesa dell’Immacolata Concezione e a quella di Sant’Agostino. Siamo in pieno centro storico, dove sfrecciano senza sosta le carrozzelle con turisti a passeggio. Proseguendo per viuzze arriviamo alla maestosa Cattedrale S. Vergine Maria Assunta, in stile gotico (foto sotto), anche moschea quando i saraceni invasero Palermo: all’interno si trovano pregevoli opere di maestri siciliani e la cappella di Santa Rosalia, con le sue reliquie e le tombe reali. Dopo un breve spuntino in una delle tante rosticcerie della città si può continuare la passeggiata verso Porta Nuova e il Palazzo dei Normanni, sede della Regione (foto sotto, esterno). All’interno del Palazzo dei Normanni si trova la cappella Palatina (foto sotto), il cui biglietto d’ingresso costa 7 euro. Si tratta di una delle chiese più belle al mondo, con tanti marmi ed intarsi ispirati al periodo bizantino. Uscendo dalla chiesa si passa per San Giovanni degli Eremiti, che ha una struttura molto particolare sormontata da cupole rosse che ricordano una moschea. Un vista molto interessante è al convento dei cappuccini nelle cui Catacombe vi sono 8000 corpi mummificati (sotto). La particolarità di queste catacombe sta nel modo in cui i corpi erano imbalsamati, che ha permesso loro di conservarsi benissimo. La salma della piccola Rosalia, il cui volto intatto le è valso il soprannome di bella addormentata, è tra le mummie in Italia più famose. Dopo questa visita macabra si prosegue entrando in Ballarò, rimasto il maggior mercato della città. In questi mercati si vende davvero di tutto tra urla e grida di venditori. Da qui si può rientrare verso i Quattro Canti, piazzetta del 1600 con 4 angoli smussati ed occupati da edifici barocchi con le 4 fontane che ne decorano gli angoli. Continua … (Stefania Lombardi , cc-by-nc-nd) –

Foto pixabay CC0, cc by sa, cc by nd, cc by, cc by sa, cc by, cc by sa Facebook

Twitter

Pinterest

LinkedIn

E-mail

Correlati Il parlamentare Mazurek sarà in tribunale a febbraio per diffamazione dei rom Unione economica e monetaria, un 2018 ambizioso per l’UE »