Prezzi al consumo in Slovacchia in aumento dell’1,9% a dicembre

I prezzi al consumo in Slovacchia sono cresciuti dell’1,9% su base annua nel dicembre 2017, secondo i dati dell’Ufficio di Statistica slovacco. I maggiori aumenti sono stati registrati per alimentari e bevande analcoliche (6,4%), prodotti e servizi vari (2,5%), hotel e ristoranti (2,4%), in bevande alcoliche e tabacco (2,3%), trasporti (2,2%) e sanità (1,9%). In calo a dicembre i prezzi di abitazioni, acqua, elettricità, gas e altri combustibili (-0,8%), e invariati quelli di servizi postali e telecomunicazioni.

Complessivamente a dicembre i prezzi al consumo sono rimasti immutati rispetto al mese precedente, principalmente a causa dello stesso livello dei prezzi di novembre nei settori dell’abbigliamento e delle calzature, dell’assistenza sanitaria, dei servizi postali e di telecomunicazione, dei prodotti e servizi vari e dell’istruzione.

(Red)

–

Foto mizianitka CC0