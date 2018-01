La società Tatravagónka si espande in India Il produttore slovacco di vagoni ferroviari Tatravagónka Poprad ha intenzione di aumentare la sua partecipazione nella società indiana Jupiter Group dal 26 al 50%, di cui Tatravagónka aveva acquisito il primo 13% nel 2015, raddoppiando la sua quota nel 2016. Jupiter Group produce vagoni ferroviari e parti per carri e altre tecnologie ferroviarie, ed è il maggior fornitore di vagoni per le ferrovie indiane, che con la società hanno in corso un contratto enorme per 9.500 vagoni merci. Tatravagónka, che con 2.200 carri merci all’anno (oltre a 5.700 telai) produce il 30% del mercato europeo, sarebbe anch’essa in vendita e, secondo i media dovrebbe acquisirne il 50% del capitale il gruppo logistico ceco-slovacco Budamar. La società slovacca, privatizzata nel 1994, impiega oltre 1.900 dipendenti negli stabilimenti di Poprad e Trebisov, e ha un fatturato di circa 200 milioni di euro. Il suo primo mercato è l’Austria, dove sono andati prodotti per il 26% del valore complessivo. (Red) –

Foto /Freeimages CC0 Facebook

Twitter

Pinterest

LinkedIn

E-mail

Correlati Il piano del ministero della Salute per risolvere la carenza di psichiatri in Slovacchia Bratislava, da quest’anno slot-machines e video-poker vietati nei bar »