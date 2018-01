Presidenziali in Repubblica Ceca: Zeman al ballottaggio Non ha raggiunto la maggioranza dei voti al primo turno, e così l’attuale presidente ceco andrà al ballottaggio, rimandando l’elezione per il nuovo capo di Stato della Repubblica Ceca fra due settimane. Lo scontro sarà tra Milos Zeman e l’indipendente Jiri Drahos, ex capo dell’Accademia delle Scienze. Il primo, filo-russo e anti-musulmano, ha ottenuto nel primo turno delle elezioni presidenziali il 38,98% dei voti, mentre al filo-europeista Drahos è andato il 26,39%. Le votazioni si svolgeranno il 26 e 27 gennaio prossimi. Ad annunciare la necessità del ballottaggio è stato l’Ufficio statistico (Csu) mentre ancora il conteggio dei seggi era al 97%. Zeman era stato dato come favorito dai sondaggi, che avevano correttamente previsto che sarebbe stato comunque difficile per lui raggiungere il 50% delle preferenze per essere rieletto al primo turno. Dietro i primi due si sono posizionati Pavel Fischer, ex ambasciatore ceco in Francia (con il 10% delle preferenze), Michal Horáček e Marek Hilšer (entrambi al 9%). Nel suo seggio di Praga, Zeman è stato contestato da un’attivista del gruppo femminista Femen. È presidente dal 2013, e in questi anni ha promosso politiche populiste e anti-immigrazione, mettendo in discussione la presenza della Repubblica Ceca nell’Unione Europea e nella Nato, sostenendo la necessità di proporre un referendum per decidere su entrambe le questioni. (Fonte , cc by nc nd) –

