Produzione industriale +6,2% in Slovacchia nel novembre 2017 Nel mese di novembre la produzione industriale in Slovacchia ha registrato un aumento del 6,2% su base annua, trainata in particolare dal +8,9% dalla produzione di elettricità, gas, vapore e aria condizionata e dal +6,2% nella produzione del settore manifatturiero. Al contrario, informa l’Ufficio di Statistica slovacco, si è palesata una flessione del 7,1% nel settore minerario ed estrattivo. Su base mensile, la produzione industriale a dati ripuliti dagli effetti stagionali è cresciuta dello 0,9% rispetto a ottobre. Nel periodo da gennaio a novembre 2017 la produzione industriale è risultata in crescita del 4,6% annuo. I risultati più rilevanti sono il +7,4% nel comparto dell’approvvigionamento di elettricità, gas, vapore e aria condizionata e il +4,4% dell’industria manifatturiera, mentre il settore estrattivo ha segnato una perdita del 2,4%. (Red) Foto pixabay CC0 Facebook

