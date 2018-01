Il mondo in rassegna EUROPA

L’ex Presidente catalano Carles Puigdemont a Politico Europe per ricordare alla Spagna e all’Europa che la crisi a Barcellona e dintorni non è ancora finita.

RUSSIA E CIS

Al Jazeera ha un documento confidenziale che espone in dettaglio i sistemi usati dagli oligarchi per esportare illegalmente i propri capitali dall’Ucraina. Nel documento vengono accusati anche alcuni collaboratori dell’attuale Presidente Petro Poroshenko.

NORD AMERICA

The Atlantic nel pensiero di McMaster, in particolare nella sua posizione sulla Corea del Nord. Quali potrebbero essere gli esiti?

MEDIO ORIENTE

La vera notizia è probabilmente che non fa più notizia, ma il conflitto israelo-palestinese continua anche fuori dai riflettori, come Ha’aretz.

AMERICA LATINA

Il presidente colombiano Santos apre ufficialmente le ostilità in vista delle presidenziali di maggio: ha affermato che il 2017 è stato l’anno più tranquillo degli ultimi 40, in fatto di omicidi, volendo probabilmente difendere ancora l’accordo con le Farc. Ce El Espectador.

ASIA

In Myanmar il Governo di Aung San Suu Kyi e incapace di portare avanti riforme significative. Pesa la crisi dei Rohingya, ma anche l’eccessiva centralizzazione dell’esecutivo voluta dalla stessa Suu Kyi. Da Asia Times.

AFRICA

Pratica etica o business redditizio? Come ci racconta BBC Africa, l’adozione di bambini da parte di stranieri. Quali conseguenze per le centinaia di orfani locali?

AMBIENTE

Project – Syndicate fa il punto sulla reale . E, sorpresa, i risultati non sono deludenti.

