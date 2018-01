L’Italia farà uno sconto per il ritardo nella consegna dell’aereo militare Spartan In una conferenza stampa a inizio anno il ministro slovacco della Difesa Peter Gajdos ha parlato della fornitura alle Forze armate dei due aerei militari da trasporto C-27J Spartan da parte dell’italiana Leonardo (ex Finmeccanica) e ha affermato che per il ritardo nella consegna del primo Spartan, atterrato in Slovacchia nell’autunno dello scorso anno, dovrebbe arrivare uno sconto di 879 mila euro. L’aereo, un bimotore a turboelica da trasporto tattico di ultima generazione, è stato consegnato a fine ottobre 2017, in ritardo di quasi un anno rispetto ai tempi indicati nel contratto. E secondo il ministro il risarcimento potrebbe anche essere superiore, dal momento che il ministero sta ancora negoziando con l’azienda italiana sui ritardi nel supporto logistico. Il ritardo comporterà anche un differimento dei pagamenti. Il secondo Spartan dovrebbe essere consegnato nella prima metà del 2018, e fino ad oggi non sono stati segnalati rinvii. Nel 2008 la società Alenia (ora inglobata in Leonardo) aveva vinto una gara pubblica per la fornitura di due velivoli tattici da trasporto, ma il contratto fu firmato soltanto nel 2014. Il costo totale per la Slovacchia ammonta a 69 milioni di euro, inclusa la formazione del personale slovacco e il supporto logistico per cinque anni, questioni che da sole sono valutate 25 milioni. I C-27J Spartan acquisiti dalla Slovacchia hanno un ruolo multifunzione, e potranno essere usati sia dalle Forze armate per il trasporto truppe che per il trasporto di feriti o lo spegnimento di incendi, e anche per il lancio di carichi dal cielo. I velivoli italiani vanno a sostituire i vecchi Antonov AN-24 russi andati in pensione un anno fa. Nel 2006 un AN-24 era precipitato in Ungheria, poco lontano da Kosice, uccidendo 41 soldati di rientro da una missione in Kosovo. (La Redazione) –

