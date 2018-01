Governo, approvate modifiche a imprese sociali e fondi per ricerca e innovazioni Dopo un mese di pausa il consiglio dei ministri del governo slovacco ha ripreso ieri la consuetudine della riunione settimanale, che si è occupato di diversi argomenti. Ad esempio, modifiche legislative alle imprese sociali che dovrebbero impiegare persone svantaggiate o disabili, un emendamento a lungo atteso, ha detto il ministro del Lavoro e Affari sociali Jan Richter, e che può servire da strumento per affrontare le differenze regionali. Secondo il disegno di legge sull’economia sociale e le imprese sociali elaborato dal ministero, previsto entrare in vigore in primavera, saranno create almeno 60 nuove imprese sociali come da necessità riscontrate nel corso del tour del governo nei distretti del paese con la maggiore disoccupazione. Ad essere favoriti dal piano saranno innanzitutto i disoccupati di lunga durata e i disabili gravi. Sono 120 i milioni di euro a disposizione, forniti dal Fondo sociale europeo, che saranno dati alle imprese sociali come aiuti diretti e indiretti. Il consiglio dei ministri ha anche deciso di aggiornare il Programma operativo ricerca e innovazione 2014-2020 come da proposta presentata dal ministro dell’Istruzione e ricerca Martina Lubyova per rispecchiare le novità derivanti dal processo di implementazione dei fondi UE in questo settore dopo lo scandalo dello scorso anno. Le risorse rimangono dedicate a tutte le priorità d’investimento del programma operativo, in particolare al sostegno degli investimenti delle imprese in ricerca e innovazione e alla creazione di interconnessioni e sinergie tra le imprese, i ricercatori e il mondo accademico, facendo da volano allo sviluppo delle imprese slovacche che vogliono innovare. Sarà anche ampliato il sostegno alle imprese nella regione di Bratislava. (Red) Facebook

Twitter

Pinterest

LinkedIn

E-mail

Correlati Democrazia di comodo, non per scelta: ecco perché l’Europa dell’Est è diversa Il cambiamento climatico è tra le 6 maggiori preoccupazioni degli europei »