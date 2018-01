Quasi mezzo milione di passeggeri all’aeroporto di Kosice nel 2017

Nel 2017 l’aeroporto di Kosice ha visto il suo anno di maggior successo con un totale di 496.708 passeggeri che sono transitati dallo scalo, una cifra superiore del 13,7% all’anno precedente. Tre viaggiatori su quattro (373.406) hanno utilizzato voli di linea, mentre gli altri (121.230) hanno fatto uso di voli charter, che hanno segnato la quota maggiore dell’aumento: i passeggeri dei voli privati, in genere designati per le destinazioni di vacanza, sono cresciuti del 41,3% su base annua. A dimostrazione dell’importanza della stagione vacanziera per lo scalo, il suo giorno di maggior traffico dell’anno passato è stato il 23 agosto, quando sono transitati dall’aeroporto 3.621 passeggeri. Una crescita rilevante nell’esercizio 2017 è stata vista anche nei voli cargo, con 106 tonnellate di merci aviotrasportate, il 20,5% in più.

(Red)

Foto airportkosice.sk