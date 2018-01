Maggioranza slovacchi valuta positivamente il 2017

Quasi otto persone su dieci (il 77%) in Slovacchia sono contente del 2017, che ha soddisfatto le proprie aspettative sin dall’inizio dell’anno, secondo un sondaggio condotto da GfK Slovakia. Più di un quarto degli intervistati ha detto di considerare il 2017 migliore di quanto si aspettasse all’inizio dal punto di vista delle proprie vite personali, una opinione condivisa soprattutto dai giovani sotto i 29 anni. Per circa metà del panel di popolazione monitorato lo scorso anno è stato più o meno come avevano previsto.

La maggior parte degli intervistati che hanno etichettato come negativo il 2017 ha citato un peggioramento della propria situazione finanziaria (49%), una risposta che vale in particolare per le persone con reddito mensile fino a 800 euro. Oltre un quarto di loro ha giudicato peggiore del previsto l’umore generale della società slovacca, un fattore preso in considerazione per lo più nella regione di Bratislava.

(Fonte RSI.Rtvs)