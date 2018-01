The Guardian: capitale da un quarto di secolo, Bratislava è centro di rilevanza europea Il quotidiano britannico The Guardian afferma che Bratislava non è più una piccola capitale oscurata dalle vicine Vienna, Budapest e Praga, ma si è scrollata di dosso la triste reputazione dell’era comunista ed ha acquistato una sua posizione nel cuore dell’Europa centrale, confutando il giudizio di Metternich che pensava che «a est di Vienna inizia l’Oriente». Nell’articolo intitolato “ : The Slovak City celebrates 25 years as a metropolis” viene notato che Bratislava, a 25 anni dalla sua promozione a capitale di uno Stato di nuova creazione, è divenuta il motore dell’economia in rapida crescita della Slovacchia, ma si trova a dover affrontare anche molte sfide, come la massiccia cementificazione del territorio comunale che sta esaurendo le aree verdi dal centro della città. Inoltre, la capitale deve ancora risolvere i diversi problemi di mobilità, derivanti dalla situazione complessa del traffico sulle sue strade. A dispetto del pittoresco centro storico con strade acciottolate, il bianco castello, i negozi di souvenir e i palazzi barocchi e rococò che attraggono i molti turisti, scrive il giornale, il 18% della popolazione in età lavorativa dei più di 420 mila abitanti è impiegata nelle imprese del cosiddetto “brain business”, il settore della conoscenza e delle nuove tecnologie, secondo i dati dello European Centre for Policy Reform and Entrepreneurship. La percentuale più alta di tutte le capitali d’Europa. E Bratislava è divenuta in pochi anni un centro per le società di tecnologia e media del continente. Si può leggere . (Red) Facebook

