Disuguaglianze nel mondo: l’Europa resiste Il primo Rapporto sulle disuguaglianze nel mondo indica un divario crescente tra i più ricchi e i più poveri. L’Europa fa eccezione in questa tendenza globale. La pubblicazione il 14 dicembre del primo Rapporto sulle disuguaglianze mondiali permette, grazie a dati reali, di delineare i contorni geografici e la dinamica delle disuguaglianze internazionali negli ultimi trent’anni. Realizzato dal World Inequality Lab – di cui fanno parte tra altri gli economisti Thomas Piketty, Facundo Alvaredo e Lucas Chancel – il rapporto è opera di oltre 100 ricercatori di tutto il mondo che hanno creato un data base di 175 milioni di numeri, accessibile a tutti, che offre una prima fotografia internazionale delle disuguaglianze. Dove si colloca l’Europa da questo punto di vista? Negli ultimi dieci anni, le disuguaglianze si sono acuite ovunque nel pianeta, ma in maniera differenziata a seconda delle regioni. In Europa le disuguaglianze sono meno marcate che altrove, a riprova del fatto che le istituzioni nazionali (fisco, servizi pubblici, etc.) hanno una funzione importante nel tenerle sotto controllo e ricomporle. La dinamica delle disuguaglianze è apparsa molto più marcata negli Stati Uniti e in Medio Oriente, dove le società sono polarizzate al massimo tra quanti traggono profitto dalla manna petrolifera e gli stranieri, indigenti, che lavorano al loro servizio. […continua…] –

Foto cc by nc nd Facebook

Twitter

Pinterest

LinkedIn

E-mail

Correlati Il mondo in breve 2018: il mondo che verrà »