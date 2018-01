Fico: la carenza di forza lavoro è la maggiore sfida quest’anno per il governo La mancanza di manodopera, in particolare di lavoratori specializzati, sarà la principale sfida per il governo slovacco nel 2018, ha ammesso il primo ministro Robert Fico nel corso della conferenza stampa di inizio anno. Egli ha discusso più volte della questione nell’ultimo anno, ha detto, con numerosi rappresentanti di imprese industriali e delle organizzazioni dei datori di lavoro. Fico ha affermato che il primo obiettivo del suo governo sarà quello di ricavare nuove figure professionali per il mercato del lavoro soprattutto tra i disoccupati. Il portale di offerte di impiego Profesia.sk dice che l’anno scorso si sono registrati quasi 275.000 posti di lavoro vacanti, il 10% in più rispetto all’anno precedente, una tendenza che si prevede continuerò anche nel 2018. La società di reclutamento Manpower spiega che oggi, con la disoccupazione scesa al 6%, la ricerca di lavoratori è ormai considerevolmente più alta della disponibilità, un fenomeno che si verifica in particolare nelle grandi città e nei principali distretti industriali, dove sta diventanto piuttosto grave la carenza di lavoratori adatti alle esigenze delle aziende. Nel frattempo, secondo Dennik N la scarsa disponibilità di manodopera spingerà il salario medio in Slovacchia oltre i 1.000 euro al mese (lordi). Il governo intende rispondere a questo problema allentando in parte le regole per l’impiego di stranieri non comunitari. (Red) Foto shixugang/CC0 Facebook

