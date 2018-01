Uno slovacco vice segretario generale delle Conferenze episcopali europee Dal 1° gennaio il Ccee (Consiglio delle Conferenze episcopali europee) ha un nuovo vice segretario generale, don Martin Michalíček, che resterà in carica per il quinquennio 2018-2023. Sacerdote dell’antica diocesi di Nitra (Slovacchia), don Michalíček giunge a St. Gallen (Svizzera) – sede del Segretariato Ccee – per affiancare l’attuale segretario generale, mons. Duarte da Cunha, e succede a don Michel Remery, vice segretario generale dal 2012 al 2017. “Questa nomina – dichiara il neo eletto – giunge come una chiamata del Signore alla quale ho dato il mio sì. Ringrazio la presidenza del Ccee per la fiducia che mi ha accordata e chiedo al Signore di guidare i miei passi in questo nuovo servizio per la Chiesa in Europa. Sono consapevole che l’Europa presenta numerose sfide, ma è anche culla della civiltà cristiana. Nella sua storia, nelle sue culture, nei suoi valori, l’Europa possiede già tutte le medicine di cui ha bisogno. E’ quindi con passione per tutti i popoli europei che assumo questa funzione. Foto tkkbs.sk Facebook

