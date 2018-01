Iran: la stanchezza di una rivoluzione “I movimenti di protesta in Medio Oriente si trovano sempre di fronte all’enorme ostacolo della repressione e raramente hanno un lieto fine. Quando riescono ad abbattere un autocrate, raramente riescono a porre fine all’autocrazia”, spiegava qualche giorno fa sul sito di “The Atlantic” Karim Sadjadpour, senior fellow di Carnegie. Sarà così anche in Iran: il governo del moderato Hassan Rouhani è un po’ più debole di prima; lo “stato profondo” più conservatore, formato dal clero, dagli apparati militari e della sicurezza, è forse un po’ più forte; sarà fatta qualche piccola riforma economica per andare incontro alle istanze sociali. Ma l’autocrazia khomeinista continuerà. In Egitto Mubarak fu sacrificato per al-Sisi, lasciando immutato il sistema: a Teheran non cambieranno neanche i volti. Eppure non esiste una rivoluzione permanente: dopo Mao viene sempre un Deng perché nessun popolo può restare a tempo indeterminato al servizio permanente effettivo di una rivoluzione. Nemmeno se, come quella iraniana, è una mobilitazione nel nome di dio. Se ne ripercorriamo la storia, il regime clericale imposto da Khomeini, dietro la brutalità del suo apparato repressivo è sempre stato intrinsecamente debole. Nel 1979 gli ayatollah scipparono la rivoluzione fatta soprattutto da altri che avevano abbattuto il regime dello Shah. Se l’anno successivo Saddam Hussein non avesse invaso l’Iran, mobilitando la nazione (compresi i nemici di Khomeini) per la salvezza della patria, la repubblica islamica sarebbe probabilmente crollata. […continua…] Foto cc by nc sa Facebook

