È in Slovacchia la prima visita ufficiale del nuovo premier ceco Babis Venerdì 5 gennaio il primo ministro slovacco Robert Fico ha ricevuto al palazzo del Governo il nuovo capo dell’esecutivo della Repubblica Ceca, Andrej Babiš, che ha iniziato il suo mandato il 13 dicembre scorso dopo la vittoria del suo partito ANO con il 30% alle elezioni parlamentari di ottobre. Questa è la prima visita ufficiale all’estero di Babiš in veste di primo ministro, che sulla base di una norma non scritta di buona vicinanza viene tradizionalmente svolta nella Repubblica Slovacca (lo stesso fanno i capi di governo slovacchi). Ed è curioso che per la prima volta entrambi i capi di governo dei due paesi nati dall’ex Cecoslovacchia siano slovacchi. Babiš è nato e ha vissuto a Bratislava fino al 1992, poi ha scelto, dopo il cosiddetto “divorzio di velluto”, di risiedere a Praga. I due premier hanno discusso in particolare delle relazioni bilaterali e di cooperazione ceco-slovacca, con particolare riguardo alle infrastrutture di trasporto, alla difesa, alla sicurezza e all’energia. Una parte rilevante dell’incontro è stata occupata dagli importanti anniversari che i due paesi celebrano quest’anno, a partire dal Centenario della fondazione della prima Repubblica Cecoslovacca nell’ottobre 1918, nata dalla dissoluzione dell’impero austro-ungarico dopo la sconfitta nella prima guerra mondiale. Verranno inoltre celebrati altri due anniversari “pesanti”: i 50 anni dall’invasione della Cecoslovacchia nel 1968 delle truppe del Patto di Varsavia, e i 25 anni dalla creazione dei due stati indipendenti nel 1993. Fico e Babiš condividono l’idea che queste ricorrenze dovrebbero essere usate per rafforzare ulteriormente i legami reciproci, oltre che, ha sottolineato Fico nella conferenza stampa congiunta, per raccontare all’Europa e al mondo la storia di successo di entrambi i paesi e le loro relazioni di livello eccezionale. Il premier ceco ha fatto notare che in una Europa sempre più turbolenta è enormemente preziosa questa cooperazione, se si pensa al modo pacifico in cui è stata divisa la federazione cecoslovacca un quarto di secolo fa e si sono mantenuti rapporti eccezionali in tutti questi anni. I due premier si sono trovati d’accordo anche nel coordinare le proprie azioni all’interno dell’UE, partecipando attivamente al discorso sul futuro dell’Unione e regolandosi su una posizione comune su temi delicati quali l’immigrazione e la riforma del diritto di asilo. Babiš su questo punto ha espresso il desiderio di trovare altri alleati anche al di fuori del Gruppo di Visegrad per convincere definitivamente l’UE che le quote obbligatorie di accoglienza dei richiedenti asilo non possono funzionare. Rispondendo a una domanda Babiš ha notato che l’euro per la Repubblica Ceca rimane lontano. Lui vede più ombre che luci per il suo paese nella strada per l’ingresso nella valuta unica europea. Siamo contenti della nostra corona, ha detto, ma osserviamo gli eventi e valuteremo cosa fare. Con la delegazione ceca è arrivata a Bratislava anche la ministra della Difesa Karla Šlechtová, che ha incontrato il ministro slovacco Peter Gajdoš. I due hanno poi firmato un accordo sulla difesa congiunta dello spazio aereo. (Red) Foto Vlada SR Facebook

