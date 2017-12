Buone feste

Ancora una volta siamo arrivati alla fine dell’anno, ormai per la nona volta da quando, nel 2009, Buongiorno Slovacchia è stato creato. Nel tempo siamo cresciuti con la consapevolezza di fare un servizio pubblico, che sappiamo essere apprezzato da molti e di cui siamo orgogliosi. Quest’anno, poi, ha un sapore particolare per il fondatore del giornale, Loris Colusso, che ha festeggiato con Slovakia Group s.r.o. pochi giorni fa i 25 anni di attività di consulenza e servizi alle imprese italiane in Slovacchia.

Ringraziamo tutti coloro che ci seguono con affetto, che per fortuna sono tanti, e auguriamo loro serene feste di Natale e uno scintillante anno nuovo. Ci rivediamo su queste pagine l’8 gennaio 2018.

