Gli articoli più letti di Buongiorno Slovacchia nel 2017

Riportiamo qui di seguito la classifica dei venti articoli di Buongiorno Slovacchia più letti del 2017, cui seguono i dieci articoli di esteri più popolari.

Il prezzo dei contrassegni elettronici del pedaggio autostradale (Elektronická diaľničná známka) per gli automezzi fino a 3,5 tonnellate rimarrà invariato anche il prossimo anno. Il ministro dei Trasporti Arpad Ersek (Most-Hid) ha deciso di non ritoccare i prezzi malgrado il dicastero avesse previsto un aumento per alcune ‘vignette’, in particolare quelle infrannuali da dieci giorni e da un mese. Ma un regolamento europeo non consente di fare un aumento selettivo, e il ministro ha deciso che non era il caso di maggiorare anche il prezzo del contrassegno annuale. […continua]

[Tra parentesi, i costi delle vignette sono stati confermati anche per il 2018]

Sedici moduli container sono il contributo della Repubblica Slovacca per i terremotati del centro Italia. Questa la donazione giunta ieri alla sua fase finale con i container arrivati a Norcia, una delle città colpite dal sisma dell’ottobre scorso. Come informa l’ambasciata slovacca, la donazione è stata voluta dal ministro degli Affari esteri ed Europei Miroslav Lajcak nell’ambito del programma di aiuti umanitari slovacchi SlovakAid, dopo che già a seguito del primo terremoto del 24 agosto la Slovacchia, allora presidente di turno del Consiglio dell’UE, aveva espresso la volontà di aiutare in qualche modo le zone maggiormente colpite. […continua]

Undici anni fa me ne andai dall’Italia con una valigia in mano, da solo… ero un barman all’avventura.

Sono tornato 5 anni fa a vivere nel mio Paese per un progetto di vita, per un futuro “stabile”, per crescere le mie bimbe con la donna che amo. Da oggi vivo in Slovacchia. Il mio Paese non mi ha permesso di credere in un futuro sereno. Non mi ha permesso di sperare in qualcosa di bello. Io e la mia famiglia abbiamo preso questa decisione. Siamo viaggiatori, siamo zingari e proveremo ad essere felici ovunque andremo. Forse vivremo bene, forse vivremo male, ma vivremo meglio che possiamo. […continua]

È scoppiato nei giorni scorsi un polverone sulla Rai dopo che il programma Parliamone Sabato aveva parlato sabato scorso su Rai Uno delle donne dell’Est come ragazze sempre bellissime e super-sexy anche da mamme, sottomesse al marito e disposte al perdono. È girata molto sui social, e ha scatenato migliaia di reazioni, tante ironiche, una scaletta in sei punti che mostra perché i maschi italiani scelgono le donne dell’Est Europa. La ridda di polemiche seguite alla trasmissione hanno portato la Rai a sopprimere il programma, dopo che numerose personalità hanno accusato gli autori di sessismo […continua]

Da domenica 26 marzo entrerà in vigore presso l’aeroporto di Bratislava M.R. Stefanik il nuovo orario estivo che prevede 44 voli di linea su 41 destinazioni in 22 paesi. Tra le novità assolute vi sono voli regolari per la Bosnia-Erzegovina, la Romania, e Sofia in Bulgaria e Varsavia in Polonia a partire dal 30 giugno. […continua]

Fu esattamente 20 anni fa quando l’allora Primo Ministro slovacco Vladimir Meciar e il suo omologo ceco Vaclav Klaus annunciarono la decisione finale di dividere in due stati la Cecoslovacchia. La cosa, ufficiale dal 1° gennaio 1993, è stata realizzata con negoziati tra i due rappresentanti politici a Villa Tugenhadt, a Brno, senza coinvolgere i due popoli con un referendum, cosa a lungo rimproverata loro dai critici. L’attuale Presidente della Repubblica Ceca Klaus, però, sostiene – come ha detto di recente alla televisione ceca – che quella adottata è stata la soluzione migliore per la situazione di allora, ed entrambe le nazioni ne hanno beneficiato. […continua]

Il regista britannico Sean Ellis (Metro Manila, Cashback, nominations ai premi Oscar e BAFTA), dirigerà un film sulla vicenda dell’assassinio del nazista Reinhard Heydrich, generale delle SS e governatore del Protettorato di Boemia e Moravia. “Anthropoid”, questo il nome in codice dell’operazione degli Alleati e del film, fu organizzata dalla Royal Air Force (RAF) che addestrò paracadutisti cechi e slovacchi specificamente per questa azione. […continua]

Una “panchina intelligente” è stata installata a Bratislava il 1° febbraio sulla piazza del comune, Pimacialne Namestie. La panchina cattura l’energia solare che utilizza per offrire ai passanti la connessione Internet (sia wi-fi 4G nel raggio di 4 metri che via cavo), la possibilità di ricaricare il telefono (con due porte Usb o wireless) e l’uso di una seduta che anche d’estate non supera i 30 gradi grazie al controllo della temperatura superficiale completamente automatica. Inoltre, ha una funzione illuminante e.. […continua]

Siamo entrati nella Settimana Santa, un periodo che ha una certa importanza nelle tradizioni popolari e religiose di questo paese. Venerdì (venerdì santo), ricordiamo a tutti che è festa nazionale in Slovacchia, così come Lunedì di Pasqua. Per chi si trova in Slovacchia, una buona quantità di musei e gallerie saranno aperte anche per le festività, mentre saranno chiusi i negozi domenica e in buona parte lunedì. […continua]

Secondo il sito platy.sk, il salario medio è cresciuto del 4,8% lo scorso anno a 920 euro di base lorda mensile. Il dato è stato ricavato con il confronto dei salari di oltre 70.000 lavoratori dipendenti inseriti sul database del sito nel corso del 2016. Si tratta della crescita più alta negli ultimi sei anni. […continua]

È mancato l’altro ieri Alberto Russo, uno dei più stimati imprenditori italiani in Slovacchia, a 53 anni d’età. Era amministratore unico di ELIPS Slovakia, società di consulenza che si proponeva di promuovere e supportare le attività imprenditoriali in tutte le regioni dell’Europa centro-orientale. Aveva tratto molti successi per importanti aziende sia di origine italiana che autoctone, aiutandole ad ottenere importanti fondi strutturali per i loro investimenti in Slovacchia. […continua]

L’assemblea generale della società elettrica Slovenske Elektrarne (SE) è stata in parte monopolizzata dalle discussioni tra i soci (Enel, EPH e lo Stato slovacco, in quote di un terzo ciascuno) riguardo il completamento della centrale nucleare di Mochovce, il cui progetto di due nuovi reattori (il 3 e il 4) è stato avviato quasi dieci anni fa dal gruppo italiano dopo la privatizzazione della società. […continua]

Il 16 agosto Ryanair ha lanciato 25 nuove connessioni dall’aeroporto di Milano-Bergamo, quattro delle quali sono nuove rotte che mettono in collegamento Bratislava con Cagliari, Catania, Porto e Valencia. Con queste nuove estensioni, sarà possibile prendere a Bratislava un volo per Cagliari o Catania e fare scalo a Orio al Serio senza dover cambiare… […continua]

La costruzione della tangenziale di Bratislava, composta dalle autostrade D4 e R7 che nel 2020 circonderanno le aree a est e sud della capitale, ha portato alla scoperta di una necropoli con oltre 460 tombe nel quartiere Podunajské Biskupice, a nord-est della città. Il sito è stato datato alla fine dell’ottavo secolo, durante il periodo del dominio degli Avari nel bacino trans-danubiano. Nelle tombe sono stati trovati anche oggetti preziosi e monete. […continua]

La regione di Bratislava, ha riferito Eurostat il 31 marzo, è stata la quinta più ricca nell’UE nel 2015, con un PIL pro capite pari al 188% della media dell’Unione europea (era al 186% nel 2014). Le altre tre regioni slovacche (secondo la classificazione UE) sono invece ben al di sotto della media: la Slovacchia occidentale (Západné Slovensko) è al 71%, il Centro (Stredné Slovensko) al 62% e la Slovacchia orientale (Východné Slovensko) al 54%. […continua]

Da giovedì 7 settembre sarà proiettato nelle sale cinematografiche italiane, informa l’Istituto Slovacco a Roma, il film “The Teacher” (Učitelka in originale), pluripremiata coproduzione slovacco-ceca del regista Jan Hrebejk. La pellicola, girata in Slovacchia con un cast tutto slovacco, è stata film d’apertura del Trieste Film Festival nel gennaio scorso, ha ricevuto il premio per la miglior attrice alla protagonista Zuzana Maurery al Festival di Karlovy Vary 2017, e diversi premi alla Settimana del cinema slovacco in primavera. Ora l’opera, che porta il sottotitolo “una lezione da non dimenticare”, arriva nei cinema italiani distribuita da SatineFilm e già la stampa del Belpaese l’ha definita «una commedia spietata, intelligente, imperdibile”… […continua]

È stata approvata ieri dal Parlamento slovacco la chiusura dei negozi per un totale di 15 giorni festivi, cinque volte tanti quanti sono in vigore oggi. Attualmente i dipendenti degli esercizi commerciali hanno liberi soltanto il 25 dicembre, il 1° gennaio e la domenica di Pasqua, oltre al pomeriggio del 24 dicembre, per un totale di tre giorni e mezzo di chiusura per legge. Secondo la proposta approvata questi sono ora i giorni di chiusura … […continua]

Un incendio è stato segnalato una mezz’ora fa, intorno alle 17, presso il centro commerciale Aupark a Bratislava. Si tratterebbe dell’area dove si trovano, tra le altre, la filiale delle Poste slovacche e alcune banche. Dall’ingresso della struttura verso il ponte Most SNP usciva un fumo nero e acre, e pochi minuti dopo si sono sentite diverse sirene di mezzi dei vigili del fuoco … […continua]

Sono a decine i titoli, i commenti, gli articoli (di fondo e no) che hanno celebrato lo spirito sempre sopra le righe ma anche sempre rispettoso, umile ed educato di questo ragazzo che, partito da Zilina 27 anni fa, è arrivato molto, molto lontano. E tra i complimenti più belli, più sinceri, ci sono quelli dei suoi colleghi, quelli che lui ha battuto, oggi come ieri, quelli dei campioni del passato che si inchinano alla grandezza e semplicità dello slovacco. […continua]

Il 24 aprile al National Liberal Club di Londra si è tenuto organizzato dalle ambasciate nel Regno Unito della Slovenia e della Slovacchia con lo scopo di insegnare a giornalisti, politici, diplomatici e uomini e donne d’affari come distinguere i due paesi. È molto comune, pare, che Slovenia e Slovacchia siano confuse a causa della somiglianza tra i loro nomi, anche da persone che in teoria dovrebbero conoscere bene le differenze tra i due paesi: nel 2002, per esempio, il primo presidente della Slovenia fu accolto in Romania con l’inno nazionale slovacco… […continua]

La parola Natale in italiano prende l’origine dalla natività, dalla nascita di Gesù. La parola corrispondente in slovacco sarebbe Narodenie. Le festività di Natale invece vengono indicate con la parola Vianoce (questa forma viene utilizzata solo al plurale: tieto Vianoce, krásne Vianoce, biele Vianoce), o anche vianočné sviatky– che probabilmente ha le sue origini dal tedesco Weihnachten, con il significato “le notti sante” (fonte: wikipedia.sk). […continua]

Il Danubio risulta essere relativamente pulito rispetto ad altri fiumi in Slovacchia e le sue acque hanno visto un miglioramento di qualità. Così dice uno studio dell’Istituto di Ricerca sulle Acque (Vuvh). «Tutti i grandi fiumi in Slovacchia – Danubio, Morava, Hron, Ipeľ, Slaná, Hornád, Bodrog e Poprad – sono in condizioni medie», mentre «I fiumi più inquinati in Slovacchia sono il Nitra e il Piccolo Danubio (Maly Duanj), che sono in cattive condizioni». […continua]

Ryanair aggiungerà alle sue destinazioni dall’aeroporto di Bratislava, a partire dal prossimo orario invernale, due nuove rotte per Bologna e Salonicco. Si tratta di due voli di linea settimanali da e per il capoluogo emiliano e la città portuale greca, che entreranno in calendario alla fine di ottobre 2017 e dureranno fino alla fine di marzo. I biglietti si potranno acquistare online a partire dalla fine di febbraio. […continua]

Il gruppo UniCredit sarebbe in fase di colloqui con potenziali interessati, ha scritto il sito euro.cz, per vendere le sue filiali in Slovacchia e Repubblica Ceca. Gli interlocutori del gruppo italo-tedesco sono le banche ceche Komercni Banka (di proprietà di Société Générale) e Moneta Money Bank (i cui maggiori azionisti sono General Electric e JPMorgan). Secondo gli analisti il prezzo della controllata UniCredit Czech Republic and Slovakia è stimato intorno a 3 – 3,3 miliardi di euro. […continua]

La Slovacchia sarà il primo paese dell’Unione europea nel quale si applicherà il farmaco cubano Heberprot-P, unico medicinale al mondo in grado di migliorare la guarigione delle ulcere del piede diabetico e di ridurre di oltre l’80% il rischio di amputazione dell’arto. Nel mondo ci sono 382 milioni di persone che soffrono di questa malattia, mentre in Slovacchia, secondo il Centro nazionale per l’informatica medica, i pazienti sono più di ottomila. […continua]

Tra tutte le 263 regioni dell’UE, quella di Bratislava si è piazzata al terzo posto per ricchezza prodotta pro capite, dietro Amburgo e Lussemburgo. Nella valutazione pubblicata l’altro ieri dalla Commissione europea il PIL pro capite standard di potere d’acquisto (SPA) della regione di Bratislava ha raggiunto un punteggio di 187, mentre la media nei 28 Stati membri dell’UE è di 100.

Se Bratislava è ricca, non vale però lo stesso per le altre tre delle quattro regioni… […continua]

La legge sulla cittadinanza dello Stato, che priva i cittadini slovacchi del passaporto se accettano la cittadinanza di un altro paese, non sarà modificata. Il Parlamento ha respinto oggi un disegno di legge dell’opposizione che voleva ripristinare le regole pre-2010, quando era possibile avere la doppia cittadinanza, e ripristinare automaticamente la cittadinanza slovacca per tutti coloro che ne sono stati deprivati in questi anni a causa… […continua]

Ad Atessa, in Abruzzo, la Honeywell produce dal 1992 turbocompressori diesel per auto di media e alta cilindrata di diversi marchi automobilistici mondiali, ma da qualche tempo opera in regime di cassa integrazione straordinaria a rotazione. La direzione della sede europea ha deciso però, , il trasferimento della produzione in Slovacchia, dove la multinazionale ha già diversi impianti, mettendo a rischio 420 lavoratori della fabbrica italiana che nei giorni scorsi sono scesi in sciopero per difendere il proprio posto di lavoro. Negli ultimi dieci anni il personale dell’azienda era già stato tagliato… […continua]

Inizia oggi la fase finale del Campionato mondiale di hockey su ghiaccio maschile 2017 che si svolge a Parigi, in Francia e Colonia, in Germania. La nazionale della Slovacchia, che in passato ha raggiunto traguardi importanti e ha vinto l’oro nella competizione nel 2002, al momento non è ai suoi massimi e rischia di fare una brutta figura tra i sedici partecipanti. […continua]

Otto ore di intervento al Sant’Orsola di Bologna l’11 agosto scorso per salvare Julian, figlio di tre mesi di Irena, mamma ceca, e del modenese Massimo che era nato con una grave cardiopatia congenita complessa, e già operato alla nascita con un intervento palliativo. A fare il miracolo, oltre all’equipe di chirurghi trapiantasti guidati dal primario Gaetano Gargiulo, il minuscolo cuore di un neonato slovacco di dieci giorni messo a disposizione dai genitori che avevano acconsentito alla donazione. Un team del Sant’Orsola è volato in Slovacchia per prelevare l’organo all’ospedale di Kosice… […continua]

Il 20 luglio del 1992 Václav Havel, capo di stato della Cecoslovacchia rassegnava le dimissioni a neanche tre settimane dalla rielezione. Tre giorni prima, il parlamento di Bratislava aveva adottato la Dichiarazione di indipendenza della nazione slovacca. Havel non avrebbe presieduto alla dissoluzione del paese… […continua]

Secondo lo studio Europe Housing Report 2017 Bratislava e Praga hanno i costi di alloggio meno accessibili tra 18 capitali europee. Lo studio dell’agenzia immobiliare RE/MAX indica che con lo stipendio medio mensile dei residenti si acquista meno del 40% di un metro quadrato di appartamento situato nella gran parte delle aree residenziali delle due città. In particolare, si riesce a comprare e 0,37 a Praga… […continua]

Nominato di recente dal Consiglio dei Ministri del governo italiano, è arrivato ieri a Bratislava l’ambasciatore plenipotenziario Gabriele Meucci con l’incarico di nuovo Ambasciatore d’Italia in Slovacchia, dopo il gradimento espresso dal governo slovacco. Meucci sostituisce Roberto Martini, che è rientrato a Roma dopo un mandato durato quattro anni e mezzo… […continua]

Cari lettori, nell’articolo di oggi vi riporto la lista “TOP 10” delle primissime impressioni che gli slovacchi hanno avuto in Italia, nei primi anni novanta. Come nella lista precedente dei TOP 10 alla rovescia (articolo del 23 gennaio 2015) si tratta della raccolta di stranezze, cose buffe o situazioni inusuali che i miei connazionali ed io stessa abbiamo vissuto in Italia e poi condiviso: non mi rimane che ringraziare tutti quanti! […continua]

Parlando di economia, si tratta di uno dei temi più discussi a fianco dei consueti indicatori come il PIL. È quello della diseguaglianza. Anzi, spesso è un’alternativa perché si accusa a volte il PIL di non fotografare il reale livello di sviluppo di un paese. Per esempio nascondendo realtà di grandi divari tra ricchi e poveri che spesso si annidano anche e soprattutto in paesi in media prosperi… […continua]

Fašiangy – il carnevale – è il periodo tra l’Epifania (Traja králi, 6 gennaio) e Mercoledì delle Ceneri (Popolcová streda, nel 2016 cade al 10 febbraio) con il quali si apre il periodo di Quaresima.

L’etimologia del termine “carnevale” risale probabilmente al latino carnem levare, l’espressione che indicava la prescrizione ecclesiastica medioevale di astenersi dal mangiare la carne, partendo dal primo giorno di Quaresima… […continua]

Le interiezioni, o esclamazioni, sono una delle parti del discorso e sono utilizzate per esprimere emozioni o stati soggettivi ( la definizione completa del dizionario Treccani). In pratica sono quelle paroline che ci escono spontaneamente di bocca quando siamo sorpresi o scossi per qualcosa, colorando il discorso. […continua]

Ha preso il via ieri 29 ottobre l’orario invernale dell’Aeroporto di Bratislava, con una offerta di 26 collegamenti diretti per destinazioni in 18 paesi, il numero più alto degli ultimi nove anni nel periodo invernale. Novità assoluta, o per meglio dire un ritorno gradito, è il volo per Bologna di Ryanair, che sarà operativo con due voli settimanali, il lunedì e il venerdì. Un altro ritorno della compagnia irlandese… […continua]

La Commissione europea quattro raccomandazioni specifiche per la Slovacchia, per aiutare il paese a migliorare la propria performance economica, in quattro aree: fiscalità e salute, mercato del lavoro, istruzione, investimenti in infrastrutture. La crescita del PIL, dopo il forte aumento nel 2015 (+3,8%), dovrebbe rimanere al di sopra… […continua]

Gentili lettori, oggi affrontiamo alcuni detti singolari che a prima vista sembrano parlare di violenza, ma – come succede appunto per i detti – niente è come appare a prima vista!

Zlom väz! Se in questi giorni partite per fare la settimana bianca e i vostri amici slovacchi vi salutano con un bel Zlom väz!, non vi augurano certo di „rompere la nuca/ le giunture/articolazioni“, come da traduzione letteraria. È un equivalente all’italianissimo “In bocca al lupo!” (che di per sé mi suona già abbastanza spaventoso!) ma non ha una risposta come “Crepi (il lupo)!”. Come la versione italiana, il detto viene usato per augurare la buona riuscita di un’azione, nel linguaggio informale… […continua]