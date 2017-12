Disoccupazione, nuovo record: in Slovacchia solo il 5,95% in novembre

A novembre il tasso di disoccupazione è sceso ancora, fissandosi al nuovo minimo storico del 5,95%, 19 centesimi di punto in meno del mese precedente, e 2,83 punti percentuali sotto il livello di dodici mesi fa. L’annuncio è stato fatto oggi dal direttore del Centro nazionale per il Lavoro (UPSVaR) Marian Valentovic in una conferenza stampa insieme al ministro del Lavoro Jan Richter. Il numero di persone in cerca di lavoro nel mese di novembre è sceso di 5.191 individui su base mensile e di 76.293 rispetto al novembre 2016: erano 196 mila le persone registrate presso gli uffici del lavoro in tutta la Slovacchia, cifra che per la prima volta scende sotto i 200 mila-.

Una diminuzione del tasso è stata registrata in tutte le otto regioni slovacche, con la regione di Banska Bystrica che ha visto il calo più significativo, e risultati molto positivi si sono visti anche nei 79 distretti. Ora, ha sottolineato il ministro, «abbiamo 39 distretti in Slovacchia con disoccupazione al di sotto del 5%, 24 in cui il tasso è inferiore al 10%, e solo tre distretti hanno una disoccupazione superiore al 15%». Un nuovo record è stato segnato dal distretto di Galanta (regione di Trnava) con appena il 2% di disoccupazione, cifra mai vista prima nel paese. Si tratta di numeri «molto soddisfacenti», ha detto il ministro, ricordando che nessuna regione ha oggi un tasso di disoccupazione complessivo superiore al 10%. Rimangono tuttavia tre distretti con disoccupazione sopra il 20% e diversi che hanno un tasso oltre il 15%, come risulta dalla mappa qui sotto.

