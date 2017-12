In Slovacchia ci sono 152 partiti, 60 sono attivi e due i nuovi arrivati nel 2017

Sono 152 i partiti e movimenti politici registrati in Slovacchia ad oggi, tra i quali i due nuovi arrivi del 2017: Progresívne Slovensko (Slovacchia progressiva) e Nezávislosť a jednota (NAJ / Indipendenza e unità). Come scrive Tasr, su informazioni fornite dal ministero dell’Interno, sei partiti politici sono invece stati messi in liquidazione e tre sono stati cancellati dal registro. Solo 60 partiti sono attivi, e 92 sono in fase di scioglimento. Sono necessarie almeno 10.000 firme per la registrazione di un nuovo partito politico. Attualmente ci sono cinque entità che hanno iniziato ufficialmente a raccogliere le firme per l’iscrizione.

In futuro potrebbe essere più difficile la registrazione di partiti e movimenti politici: il partner della coalizione di governo SNS ha annunciato l’introduzione di soglie minime per quanto riguarda il numero di membri del partito e alcune modifiche all’interno delle strutture partitiche.

Oggi i partiti rappresentanti nel Parlamento nazionale sono sette: Smer-SD, Libertà e Solidarietà (SaS), OLaNO-NOVA, SNS, Kotleba-ĽSNS, Sme rodina-Boris Kollár, Most-Híd. Il partito Rete-Sieť, che aveva aderito alla coalizione di governo nel marzo 2016, è andato in crisi e una parte dei suoi parlamentari sono confluiti in Most-Hid, provocando lo scioglimento del gruppo parlamentare per numero insufficiente di deputati, mentre i restanti sono rimasti in Parlamento come indipendenti.

(Red)