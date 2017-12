Ricerca: cresce in Slovacchia la paura verso i forestieri Secondo la ricerca European Values Study (EVS 2017) realizzata ogni nove anni in tutto il continente, è aumentato negli slovacchi il timore verso ciò che non conoscono. In particolare, sono sempre meno gli slovacchi che accettano di avere come vicini persone di diversa razza, nazionalità, religione, risulta dal sondaggio realizzato dall’agenzia Kandar TNS in collaborazione con l’Accademia slovacca delle scienze (SAV) su 1.435 persone nei medi di ottobre e novembre. I ricercatori dell’Istituto di Sociologia della SAV notano come ben il 62% degli intervistati in Slovacchia non vogliano vicini di etnia Rom, il 54% preferirebbero non avere musulmani, il 43% immigrati o lavoratori stranieri. Oltre un terzo, il 37%, non gradirebbero vicini di casa omosessuali. Lo European Values ​​Study è la più antica ricerca comparativa in Europa, che in Slovacchia si svolge dal 1991. L’ultimo sondaggio risalente al 2008 vedeva risultati molto meno preoccupanti, e nove anni fa appena il 21% degli intervistati non voleva vicini musulmani . Marianna Mrva di SAV spiega che l’aumento dell’angoscia è causato in particolare dalla retorica anti-immigrati della maggior parte dei politici, che provocano nei cittadini timori ciò che è ignoto. E la situazione politica attuale peggiora ancora le cose. È nella Slovacchia occidentale che si registrano le maggiori percentuali di repulsione verso gli immigrati e i lavoratori stranieri: questo vale per il 65% dei rispondenti nella regione di Bratislava, mentre al contrario nelle regioni di Nitra e Presov solo il 30% degli intervistati la pensa in questo modo. Gli abitanti delle regioni di Trencin e Banska Bystrica (51 e 49%) sono i meno contrari a vicini Rom, mentre i gay sono più accettati nella regione di Banska Bystrica (24%) e tra coloro che hanno istruzione superiore. (Red) –

