Sondaggio: solo il 3% degli slovacchi non usa Facebook. E il 40% non si fida dei media Un sondaggio ordinato dall’Istituto di analisi strategiche dell’Accademia delle scienze slovacca (SAV) su un campione rappresentativo di 1.600 persone intervistate a novembre dall’agenzia MVK mostra che i giovani slovacchi non hanno alcun interesse per la politica. Il 26% delle persone tra i 18 e 24 anni non seguono la politica interna e non ne sono informati, mentre il 41% dei giovani nella stessa fascia di età legge articoli sulla politica slovacca (in versione cartacea o su Internet) meno di una volta alla settimana. Il sondaggio è parte di un più ampio progetto chiamato “Analisi sociale della Slovacchia”, i cui primi risultati sono stati presentati la e scorsa settimana, e indica inoltre l’importanza dei social media nella vita dei ragazzi. Tra 18 e 24 anni trascorre oltre un’ora al giorno su Facebook il 65% degli intervistati, e appena il 3,5% afferma di non averlo utilizzato. Secondo l’Istituto di analisi strategiche (Isa) questo dimostra quanto ormai la società slovacca, così come le altre società, almeno nel mondo occidentale, siano ormai pervase dal più popolare social network tanto da poter dire che viviamo nell’«era Facebook». Nelle prossime tappe del progetto l’Isa intende andare ulterioriormente a fondo su questo tema, per vedere in quale misura i cittadini, e soprattutto i giovani, sono utenti passivi o attivi dei social network e di Internet in generale così da dare un quadro preciso della situazione a psicologi, sociologi e antropologi. È anche stato rilevato, tra i risultati del sondaggio, che la gente non si fida più dei media tradizionali. Una percentuale vicina al 40% degli slovacchi intervistati di tutte le fasce di età ha dichiarato di non fidarsi – completamente o parzialmente – dei media tradizionali e il 45% circa dice di aver cercato media alternativi per la propria informazione. (Red) Facebook

