Quattro ditte slovacche tra le società di maggior crescita nell’area EMEA La classifica Technology Fast 500 di Deloitte per la regione EMEA (Europa, Medio Oriente e Africa) include, nell’aggiornamento 2017 pubblicato pochi giorni fa, quattro società slovacche attive nello sviluppo di software: Inloop, che si è piazzata al 51° posto, Riešenia al 325° posto, Piza SEO al 389° e infine RESCO alla 439^ posizione. La sede di Bratislava di Inloop, che ha registrato una crescita del 2211% e possiede uffici anche negli Usa, Germania e Repubblica Ceca, sviluppa software per soluzioni tecnologiche in diversi settori, dall’automobile al business process, dall’area bancaria fino ai giochi e ai dispositivi mobili con tecnologie quali la raccolta dati o la realtà aumentata e virtuale. Riešenia, che è specializzata nel marketing online, e-commerce e lo sviluppo di soluzioni per piattaforme pubblicitarie, è cresciuta del 365%. Insieme a Inloop è stata inserita recentemente, in un’altra classifica realizzata da Deloitte, la “Technology Fast 50” delle aziende più in forte crescita nell’Europa Centrale. Con una crescita del 303% nel periodo indicato, Piza SEO si occupa di online marketing, promettendo visibilità e strategie di comunicazione sul web alle piccole aziende che necessitano di farsi conoscere e crescere di fatturato. Infine, RESCO, che ha registrato un aumento del giro d’affari pari al 255%, si occupa di soluzioni software per il mondo dei dispositivi mobili nel campo del CRM (Customer relationship management / Gestione delle relazioni con i clienti) per la fidelizzazione dei clienti allo scopo di aumentare le vendite. La società numero uno della lista nella regione EMEA è la sede britannica di Deliveroo, che ha registrato una crescita del 107117% (centosettemila per cento!) con i suoi servizi di ordinazioni e consegna di cibo dai ristoranti locali. Le 500 aziende in elenco hanno sede in 18 paesi, e i vincitori di quest’anno sono stati selezionati in base alla percentuale di crescita dei ricavi degli esercizi dal 2013 al 2016. Nella regione dell’Europa Centro-Orientale (CEE) la Polonia è il paese con il maggior numero di aziende tecnologiche in classifica (25), seguita da Lituania (7), Croazia (6), Bulgaria e Repubblica Ceca (5 ciascuna), Slovacchia e Romania (4), Ungheria (3), Bosnia-Erzegovina, Estonia e Lettonia (1). (La Redazione) –

Foto CC0 Facebook

