Governo: lavori su tangenziale Bratislava a pieno ritmo dalla prossima primavera I lavori di costruzione della tangenziale di Bratislava dovrebbero procedere “a tutta forza” a partire dalla primavera 2018, secondo quanto dichiarato ieri dopo la seduta di governo da Viktor Stromcek (Smer-SD), sottosegretario al ministero dei Trasporti, che ha anche confermato la scadenza prevista per la fine del progetto, ovvero l’ottobre 2020. Con la primavera tutti i permessi di costruzione saranno concesso e le imprese di costruzione avranno accesso a tutti gli appezzamenti di terra su cui sarà stesa l’infrastruttura, che sarà costituita da parte dell’autostrada D4 e parte della superstrada R7. Secondo Stromcek per quel momento tutti gli ostacoli burocratici saranno stati superati e non ci saranno ulteriori intralci per procedere con l’opera. Al momento il termine di fine lavori rimane per l’ottobre 2020, ha affermato il vice ministro, anche se il tratto della R7 sarà aperto alcuni mesi prima, in aprile. Secondo Stromcek, il ministero sperava di poter velocizzare il ritmo della costruzione, ma alla fine ci si dovrà attenere alle scadenze fissate nel contratto con l’appaltatore. Si occupa del progetto un consorzio di imprese con capofila la spagnola Cintra, finanziato con uno schema di partenariato pubblico-privato (PPP) che concederà al consorzio la gestione dell’infrastruttura per 30 anni, ricevendo pagamenti dallo Stato di 52,8 milioni di euro all’anno per 30 anni, per un totale complessivo stimato a 1,76 miliardi di euro. (Red) –

Foto ndsas.sk Facebook

Twitter

Pinterest

LinkedIn

E-mail

Correlati Nuova Via della Seta: possibile grande investimento a Košice Governo, concessi 13 milioni per la città di Bratislava »