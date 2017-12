Produzione industriale +5,4% in ottobre in Slovacchia La produzione industriale ha registrato una accelerazione nel mese di ottobre, segnando un +5,4% su base annua, un ritmo in aumento dell’1,4% rispetto al mese precedente. A spingere la crescita sono stati principalmente il comparto dell’elettricità, gas, vapore e riscaldamento, cresciuto del 6,3%, e la produzione manifatturiera, che in ottobre è incrementata del 5,5%. I dati pubblicati dall’Ufficio di Statistica oggi indicano anche una contrazione del 4,9% nel settore minerario ed estrattivo. Nei primi dieci mesi del 2017 la produzione industriale è cresciuta del 4,4% annuo, sulla scorta di aumenti nel campo delle forniture di elettricità, gas, vapore e riscaldamento (+7,2%) e della produzione delle industrie manifatturiere (+4,1%), mentre la produzione mineraria si è ridotta dell’1,8%. Nel frattempo, le costruzioni hanno registrato in ottobre una crescita dell’11,9%, mentre a livello mensile l’aumento in confronto a settembre è stato del 5,7% a dati destagionalizzati. (Red) –

